Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बढ़ती गर्मी के बीच करवट लेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार; IMD का अलर्ट जारी

Feb 23, 2026 04:48 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड में 23 फरवरी को और 26-28 फरवरी में हल्की बारिश या बर्फबारी की उम्मीद है। उत्तर भारत में अब गर्मी बढ़ने लगी है। अगले 4 दिनों में उत्तर-पश्चिम के कई इलाकों में दिन का तापमान 2-3 डिग्री बढ़ेगा।

बढ़ती गर्मी के बीच करवट लेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी के आसार; IMD का अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को ताजा अपडेट जारी किया। इसके मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत निम्न दबाव आज कमजोर पड़ गया है। यह अगले एक दिन में और कमजोर होगा। पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी हवा में चक्रवात मौजूद है। कई राज्यों से गुजरने वाली ट्रफ लाइनें सक्रिय हैं। दक्षिण केरल के पास अरब सागर में भी हल्का चक्रवाती सिस्टम है। 26 फरवरी से हिमालय क्षेत्र में एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में बदलेगा मौसम; 2 दिन बारिश की चेतावनी, किन जिलों में बरसेंगे बदरा?

इन मौसम सिस्टम की वजह से कई जगहों पर बारिश होगी। अंडमान-निकोबार द्वीपों में 23 से 25 फरवरी तक अच्छी बारिश होगी। इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चलेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 23-24 फरवरी को कुछ जगहों पर हल्की-मध्यम बारिश होगी। साथ ही, बिजली और तेज हवाएं संभव हैं। असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक और आंध्र में भी 23-24 फरवरी को गरज-चमक वाली बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम, इन इलाकों में बारिश-बर्फबारी के आसार

हल्की बारिश या बर्फबारी की उम्मीद

हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड में 23 फरवरी को और 26-28 फरवरी में हल्की बारिश या बर्फबारी की उम्मीद है। उत्तर भारत में अब गर्मी बढ़ने लगी है। अगले 4 दिनों में उत्तर-पश्चिम के कई इलाकों में दिन का तापमान 2-3 डिग्री बढ़ेगा और पूरे हफ्ते सामान्य से 3-5 डिग्री ज्यादा रहेगा। विदर्भ-छत्तीसगढ़ में पहले थोड़ी कमी फिर बढ़ोतरी, गुजरात में अगले एक दिन में गिरावट और महाराष्ट्र में धीरे-धीरे तापमान बढ़ेगा। पंजाब में 24 फरवरी तक सुबह घना कोहरा छा सकता है। बाकी इलाकों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी-दिल्ली में चिलचिलाती, 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट; तेजी से बदल रहा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, मछुआरों को सलाह है कि 23 और 24 फरवरी को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में समुद्र में न जाएं, क्योंकि वहां खतरा है। अरब सागर में कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर, पूर्वी और मध्य भारत में बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर भारत में सर्दी कम होकर समय से पहले गर्मी शुरू हो रही है। बदलते मौसम में सावधान रहने की जरूरत है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Rain IMD Weather

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।