सावधान! बिगड़ने वाला है मौसम, बढ़ती ठंड के बीच होगी बारिश; मौसम विभाग का अलर्ट जारी
मौसम लगातार बदल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और उत्तरी तमिलनाडु के आसपास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। उत्तरी हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मौजूद है। इनके असर से तमिलनाडु में 10, 12 और 13 नवंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। केरल में 10 नवंबर को इसी तरह का मौसम रहेगा।
तापमान के मोर्चे पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 10-11 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रह सकती है। दक्षिण हरियाणा, उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और महाराष्ट्र में रात का तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। यहां अगले 3-4 दिनों तक ऐसा ही देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट संभव है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
झारखंड में शीतलहर की चेतावनी
आईएमडी ने झारखंड के छह जिलों के लिए 10 से 12 नवंबर तक शीतलहर की रविवार को चेतावनी जारी की। पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिलों में 10 नवंबर की सुबह साढ़े आठ बजे से 12 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है और अगले कुछ दिनों में इसमें और गिरावट आने की उम्मीद है। राज्य में सबसे कम तापमान खूंटी में 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोडरमा, गढ़वा और चतरा में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है।
