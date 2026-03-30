सावधान! मौसम फिर लेगा करवट; होने वाली है झमाझम बारिश, आंधी की भी चेतावनी
उत्तर और पूर्वी भारत में मंगलवार व बुधवार को तूफानी मौसम का कहर दिख सकता है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर ओलावृष्टि होगी। गरज-चमक के साथ तूफान संभव है।
मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है और देश के कई हिस्सों में बारिश व आंधी की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 31 मार्च को भारी वर्षा के साथ आंधी-तूफान का सामना करना पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। केरल में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आईएमडी ने सतर्क रहने की सलाह दी है।
उत्तर और पूर्वी भारत में मंगलवार व बुधवार को तूफानी मौसम का कहर दिख सकता है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर ओलावृष्टि होगी। साथ ही, गरज-चमक वाले तूफान बहुत संभावित हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड में 40-50 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की चेतावनी है।
किन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही, बिजली गिरने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन दिन में गर्मी का एहसास बना रहेगा।
हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में सोमवार को हल्की बर्फबारी जारी रही। इस दौरान केलोंग में 2 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, जबकि कुछ मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में रुक-रुककर बारिश हुई। बर्फबारी ने भारी पर्यटक आमद की उम्मीद के साथ पर्यटन उद्योग में उम्मीदें बढ़ा दी हैं। शिमला मौसम कार्यालय ने 5 अप्रैल तक राज्य में बारिश का अनुमान लगाया है, क्योंकि 2 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। मौसम कार्यालय ने मंगलवार को 5 जिलों और शुक्रवार को 10 जिलों में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बिजली कड़कने और गरज के साथ छींटे पड़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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