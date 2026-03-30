सावधान! मौसम फिर लेगा करवट; होने वाली है झमाझम बारिश, आंधी की भी चेतावनी

उत्तर और पूर्वी भारत में मंगलवार व बुधवार को तूफानी मौसम का कहर दिख सकता है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर ओलावृष्टि होगी। गरज-चमक के साथ तूफान संभव है।

मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है और देश के कई हिस्सों में बारिश व आंधी की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 31 मार्च को भारी वर्षा के साथ आंधी-तूफान का सामना करना पड़ सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। केरल में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आईएमडी ने सतर्क रहने की सलाह दी है।

उत्तर और पूर्वी भारत में मंगलवार व बुधवार को तूफानी मौसम का कहर दिख सकता है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर ओलावृष्टि होगी। साथ ही, गरज-चमक वाले तूफान बहुत संभावित हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो फसलों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड में 40-50 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की चेतावनी है।

किन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम उत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक का दौर जारी रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही, बिजली गिरने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन दिन में गर्मी का एहसास बना रहेगा।