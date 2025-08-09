सावधान! बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव क्षेत्र, अगले 2 दिन खूब होगी बारिश; आंधी-तूफान की आशंका

आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 से 15 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होगी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अनुसार, मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के निकट है और देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 9 से 15 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर तेज बरसात की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 11 से 14 अगस्त के बीच अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो मौसम को और प्रभावित करेगा।

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 से 15 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। असम और मेघालय में 12 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, रायलसीमा, कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 9 से 15 अगस्त तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 13 से 15 अगस्त के बीच अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है।