Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather Updates aaj ka mausam delhi ncr up bihar rain alert November 23 imd latest report
सावधान! तापमान में आएगी और ज्यादा गिरावट, कड़ाके की ठंड दे रही दस्तक; IMD की चेतावनी

सावधान! तापमान में आएगी और ज्यादा गिरावट, कड़ाके की ठंड दे रही दस्तक; IMD की चेतावनी

संक्षेप:

मुंबई में सुबह के वक्त ठंडक महसूस होने लगी है। शनिवार को तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा नीचे चला गया। नवंबर की आम गर्मी में यह ताजा बदलाव था। साफ आसमान और हल्की हवाओं ने सर्दियों से पहले के हल्के एहसास को और बढ़ा दिया।

Sun, 23 Nov 2025 08:28 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ती जा रही है। इस बीच, बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवाती सर्कुलेशन के प्रभाव से एक निम्न दाब क्षेत्र बन गया है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 24 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी पर अवसाद में बदलेगा। अगले 48 घंटों में इसके और मजबूत होने की संभावना है। इसके प्रभाव से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 27 नवंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें 24 और 25 नवंबर को कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में 23 से 25 नवंबर, केरल में 23 से 26 नवंबर और लक्षद्वीप में 23 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक के कई हिस्सों में 26 नवंबर तक गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना है। वहीं, उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:4 दिन बाद बदल जाएगा झारखंड का मौसम, पड़ेगी भीषण ठंड; IMD अपडेट

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्ज किया गया। अगले चार दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की और गिरावट होगी। मध्य व पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर-पूर्व भारत और उत्तर प्रदेश में अगले पांच दिनों तक सुबह-शाम हल्के से मध्यम कोहरे की चपेट में रहेंगे। इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से सलाह दी गई है कि सुबह और शाम को यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जाए।

मुंबई में भी ठंड का अहसास

मुंबई में सुबह के वक्त ठंडक महसूस होने लगी है। शनिवार को तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा नीचे चला गया। नवंबर की आम गर्मी में यह एक ताजा बदलाव था। साफ आसमान और हल्की हवाओं ने सर्दियों से पहले के हल्के एहसास को और बढ़ा दिया। सुबह जल्दी उठने वालों को सर्दियों जैसा महसूस हुआ। शहर पर छाई स्मॉग की पतली परत ने शांत शुरुआत को थोड़ा कम कर दिया, जिससे दृश्यता कम हो गई और मुंबई की वायु गुणवत्ता की चिंताएं बढ़ गईं। आईएमडी के अनुसार, आज दिनभर आसमान साफ रहेगा और दोपहर तक तापमान बढ़कर लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक सुबह ठंडी रहने की उम्मीद है। वायु गुणवत्ता में कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। नागरिकों को मास्क और एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा सकती है।

झारखंड में अब कैसा है मौसम

झारखंड में मौसम इन दिनों बेहद सुहाना बना हुआ है। सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरे की परत छाई रहती है, लेकिन सूरज निकलते ही धूप की गर्माहट ने ठंडक को कम कर दिया है। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, जिससे लोगों को दिन में खुशनुमा मौसम और रात में ठंडक का एहसास होगा। राज्य में सबसे अधिक ठंड गुमला जिले में दर्ज की गई है, जहां न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। लोहरदगा में 11.2 डिग्री, हजारीबाग में 11.7 डिग्री, खूंटी में 12 डिग्री, लातेहार और डाल्टनगंज में 12.2 डिग्री तापमान रहा। यह मौसम परिवर्तन मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण हो रहा है, जो पहाड़ी इलाकों से झारखंड की ओर ठंडी हवा लेकर आ रही हैं।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Weather Rain IMD

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।