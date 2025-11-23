सावधान! तापमान में आएगी और ज्यादा गिरावट, कड़ाके की ठंड दे रही दस्तक; IMD की चेतावनी

संक्षेप: मुंबई में सुबह के वक्त ठंडक महसूस होने लगी है। शनिवार को तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा नीचे चला गया। नवंबर की आम गर्मी में यह ताजा बदलाव था। साफ आसमान और हल्की हवाओं ने सर्दियों से पहले के हल्के एहसास को और बढ़ा दिया।

देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ती जा रही है। इस बीच, बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवाती सर्कुलेशन के प्रभाव से एक निम्न दाब क्षेत्र बन गया है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 24 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी पर अवसाद में बदलेगा। अगले 48 घंटों में इसके और मजबूत होने की संभावना है। इसके प्रभाव से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 27 नवंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें 24 और 25 नवंबर को कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में 23 से 25 नवंबर, केरल में 23 से 26 नवंबर और लक्षद्वीप में 23 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण कर्नाटक के कई हिस्सों में 26 नवंबर तक गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना है। वहीं, उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्ज किया गया। अगले चार दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की और गिरावट होगी। मध्य व पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तर-पूर्व भारत और उत्तर प्रदेश में अगले पांच दिनों तक सुबह-शाम हल्के से मध्यम कोहरे की चपेट में रहेंगे। इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से सलाह दी गई है कि सुबह और शाम को यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जाए।

मुंबई में भी ठंड का अहसास मुंबई में सुबह के वक्त ठंडक महसूस होने लगी है। शनिवार को तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा नीचे चला गया। नवंबर की आम गर्मी में यह एक ताजा बदलाव था। साफ आसमान और हल्की हवाओं ने सर्दियों से पहले के हल्के एहसास को और बढ़ा दिया। सुबह जल्दी उठने वालों को सर्दियों जैसा महसूस हुआ। शहर पर छाई स्मॉग की पतली परत ने शांत शुरुआत को थोड़ा कम कर दिया, जिससे दृश्यता कम हो गई और मुंबई की वायु गुणवत्ता की चिंताएं बढ़ गईं। आईएमडी के अनुसार, आज दिनभर आसमान साफ रहेगा और दोपहर तक तापमान बढ़कर लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक सुबह ठंडी रहने की उम्मीद है। वायु गुणवत्ता में कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। नागरिकों को मास्क और एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा सकती है।