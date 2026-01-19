सावधान! और बिगड़ने वाला है मौसम, कंपाने वाली ठंड में बारिश के आसार, बर्फबारी भी होगी

संक्षेप: न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में कोई खास बदलाव नहीं होगा, उसके बाद 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी भारत और मध्य भारत में भी धीरे-धीरे 2-4 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा।

देश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बरकरार है, जिसके चलते कश्मीर में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई और पंजाब के अमृतसर में पारा 1.7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके मुताबिक, 19 से 21 जनवरी तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। 22 से 24 जनवरी तक यह बारिश/बर्फबारी काफी जगहों पर फैल जाएगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, 23 जनवरी को कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के ऊंचे इलाकों में कहीं-कहीं भारी बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तराखंड में 21 और 22 को हल्की बारिश/बर्फबारी होगी, जो 23-24 को ज्यादा जगहों पर हो सकती है। 22 से 24 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 22-23 को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में और 23-24 को उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

तापमान में किस तरह का आएगा बदलाव न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में कोई खास बदलाव नहीं होगा, उसके बाद 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी भारत और मध्य भारत में भी धीरे-धीरे 2-4 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। 19-21 जनवरी तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, दिल्ली आदि में सुबह-रात को घना कोहरा रहेगा। हिमाचल में 19-21 और ओडिशा में 19 जनवरी को कुछ जगहों पर ठंडी हवाओं की स्थिति बन सकती है।

हिमाचल में बारिश और हिमपात के आसार हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में छिटपुट स्थानों पर हल्का हिमपात हुआ। शिमला मौसम कार्यालय ने बताया कि लाहौल और स्पीति जिले के कोक्सर और हंसा गांवों में हल्का हिमपात हुआ, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। हमीरपुर, ऊना और मंडी में भी शीतलहर की स्थिति बनी रही, जहां तापमान क्रमशः 2.1, 2.7 और 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में 20 जनवरी तक हल्का हिमपात जारी रहेगा, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा।