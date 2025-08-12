सावधान! बंगाल की खाड़ी में बन रहा दबाव क्षेत्र, अगले दो दिन होगी भारी बारिश; अलर्ट जारी

गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में 13 से 18 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जिसमें घाट क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश शामिल है। पूरे देश में अगले 5-7 दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

माॉनसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर है। बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन है। इसके प्रभाव से 13 अगस्त को पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो अगले 48 घंटों में और मजबूत हो सकता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम और अन्य स्थानों पर चक्रवाती परिसंचरण मौजूद हैं, जो बारिश को बढ़ावा दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के आसपास सक्रिय है।

13 अगस्त को उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 18 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तर-पूर्व भारत में 13 अगस्त को असम में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड आदि में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। तेलंगाना में 13 और 14 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।