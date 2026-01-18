सावधान! घने कोहरे, शीतलहर के बीच और बिगड़ेगा मौसम, आज से बारिश के आसार

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार, सुबह/रात के समय पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 18 जनवरी तक और उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी तक घना से बहुत घना कोहरा रहेगा। 22 जनवरी तक इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा बना रहेगा।

कड़ाके की ठंड में बारिश पड़ने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में दो पश्चिमी विक्षोभ 19 और 21 जनवरी की रात से क्रमशः प्रभाव डालने वाले हैं। दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और दक्षिण पाकिस्तान के निकट चक्रवाती परिसंचरण भी निचले स्तर पर बना हुआ है। इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 18 से 22 जनवरी तक छिटपुट बारिश हो सकती है। 23 जनवरी को तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी होने वाली है। उत्तराखंड में 18 जनवरी को हल्की छिटपुट वर्षा/बर्फबारी और 21 से 23 जनवरी तक तेज वर्षा/बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 22-23 जनवरी को हल्की से मध्यम बरसात होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 23 जनवरी को ऐसी स्थिति बनी रहेगी।

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अगले दो दिनों में लगभग 2°C तापमान में वृद्धि होगी। इसके अगले दो दिनों में 3-5°C की बढ़ोतरी संभावित है। पूर्वी भारत में अगले 24 घंटे कोई बदलाव नहीं, उसके बाद चार दिनों में 2-3°C वृद्धि और फिर स्थिर रहेगा। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। सुबह/रात के समय पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 18 जनवरी तक और उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी तक घना से बहुत घना कोहरा रहेगा। 22 जनवरी तक इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा बना रहेगा। इसके अलावा जम्मू, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम-मेघालय आदि में भी 18 से 23 जनवरी तक घना कोहरा संभावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 जनवरी को कुछ स्थानों पर शीतलहरी की स्थिति रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अलग-अलग इलाकों में आज शीतलहर पड़ेगी।