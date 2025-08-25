सावधान! मॉनसून अभी और होगा उग्र, भारी बारिश और आंधी-तूफान आने की चेतावनी
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 7 दिनों तक और आसपास के मैदानी इलाकों में तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके साथ ही आंधी और बिजली की संभावना है। मछुआरों को 30 अगस्त तक अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले सात दिनों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के पास है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवाओं का चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में अगले सात दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 25 और 26 अगस्त को बदरा बरसेंगे। उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 29 और 30 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले सात दिनों तक और आसपास के मैदानी इलाकों में तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके साथ ही आंधी और बिजली की संभावना है। मछुआरों को 25 से 30 अगस्त तक अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और विदर्भ में अगले पांच से सात दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 26 और 27 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी भारत में गुजरात में अगले सात दिनों तक भारी बारिश होगी। 25 से 27 अगस्त तक बहुत भारी बारिश की संभावना है।
गोवा और महाराष्ट्र में होगी भारी बारिश
गोवा और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अनुमान है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले छह से सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में 30 अगस्त तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में 26 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले तीन दिनों तक क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अरब सागर में 30 अगस्त तक मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
