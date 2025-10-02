Weather Updates 2 oct heavy rain alert imd warns uttarakhand aaj ka mausam samachar Aaj Ka Mausam: आज फिर बिगड़ेगा मौसम, IMD की इस राज्य में भारी बारिश की चेतावनी; येलो अलर्ट, Weather Hindi News - Hindustan
Aaj Ka Mausam: आज फिर बिगड़ेगा मौसम, IMD की इस राज्य में भारी बारिश की चेतावनी; येलो अलर्ट

Aaj Ka Mausam 2 Oct: आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी वर्षा की आशंका है। वहीं टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रप्रयाग और ऊधमसिंह नगर में तेज बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनThu, 2 Oct 2025 07:29 AM
Aaj Ka Mausam 2 Oct: मानसून चार दिन पहले विदा हो चुका है, लेकिन हिमालयी राज्य उत्तराखंड से बारिश की अभी तक विदाई नहीं हो पाई है। आज भी प्रदेश के 11 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है।

मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सी.एस. तोमर ने देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रप्रयाग व ऊधमसिंह नगर (यूएसनगर) में तीव्र बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। इन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

अचानक बदल रहा मौसम का मिजाज

पिछले दिन, यानी 1 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी व आस–पास के इलाकों में बादल छाए रहने की स्थिति देखी गई। इस दौरान मौसम में अचानक परिवर्तनीय हलचल दर्ज की गई, जो आने वाले मौसम के संकेत हैं। इस घटनाक्रम को देखते हुए, अलर्ट जारी करना मौसम विभाग की सावधानीपूर्ण तैयारी का हिस्सा माना जा सकता है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में नमी

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस अवधि में मानसून की वापसी में कुछ सक्रिय सिस्टमों का प्रभाव बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान में यह संकेत मिल रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में उत्तर व उत्तर-पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी की नमी संभवतः बारिश को खींच रही है।

उधर, मौसम विभाग के अलर्ट के बाद राज्य प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभागों ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी।