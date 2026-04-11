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गर्मी के लिए हो जाएं तैयार! यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में बढ़ेगा पारा; हीटवेव का भी अलर्ट

Apr 11, 2026 09:09 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत में तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से जल्द ही तापमान तेजी से बढ़ेगा और 15 अप्रैल के बाद हीटवेव का असर दिखाई दे सकता है। फिलहाल उत्तर भारत में बारिश का अनुमान नहीं है।

गर्मी के लिए हो जाएं तैयार! यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में बढ़ेगा पारा; हीटवेव का भी अलर्ट

अप्रैल महीने में उत्तर भारत में जिस तरह का मौसम है, किसी ने शायद ही उम्मीद की है। मार्च की शुरुआत में गर्मी की जो एहसास हुआ था, अप्रैल में एक भी दिन नहीं हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है। इसलिए तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री कम ही बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर और पश्चिम भारत में धीरे-धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। हालांकि 11 अप्रैल को उत्तर भारत में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसकी वजह से तापमान में ज्यादा वृद्धि दर्ज नहीं की जाएगी।

दिल्ली का मौसम

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 11 अप्रैल को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। रविवार से इस इलाके में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। दिन का तापमान अधिकतम 36 डिग्री तक रह सकता है। सुबह और शाम को ठंडी हवाओं का दौर जारी रहेगा। इसलिए दिल्ली वालों को फिलहाल गर्मी से डरने की जरूरत नहीं है।

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यूपी में खिली रहेगी धूप

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने का अनुमान नहीं है। यूपी के ज्यादातर हिस्से में तेज धूप खुली रहेगी। हालांकि तेज हवाओं कौ दौर जारी रहेगा। राज्य में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। वहीं 15 अप्रैल के बाद उत्तर प्रदेश में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। हालांकि बारिश से छुटकारा किसानों के लिए अच्छी खबर है। बारिश की वजह से किसानों की गेहूं की फसल पर बुरा असर पड़ा है। अब भी अगर तेज धूप खुलती है तो किसानों को राहत मिल सकती है।

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पंजाब और हरियाणा का मौसम

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी धूप खुली रहेगी और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। धीरे-धीरे गर्मी का असर बढञता हुआ दिखाई देगा। मौसम विभाग का कहना है कि यहां 12 अप्रैल से ही लू का असर होने लगेगा।

पहाड़ों में मौसम सुहाना

पहाड़ों में अब भी ऊंचाई वाले इलाकों में कभी-कभी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी ठंडी हवाओं की वजह से मौसम सुहाना है। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। इतना जरूर कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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