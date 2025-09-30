मानसून की विदाई के 3 दिन बाद फिर लौटा बारिश का दौर, इस राज्य में IMD की आज फिर चेतावनी

मानसून की विदाई के तीन दिन बाद उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का दौर लौट आया है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।

हिमालयी राज्य उत्तराखंड से मानसून की विदाई को तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर प्रदेश में बारिश का दौर लौट आया है। पिछले दो दिन से देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में देर रात और कहीं दिन में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।

मानसून की विदाई के तीन दिन बाद सोमवार को देहरादून समेत कई जिलों में एक से दो दौर की बारिश दर्ज की गई। इससे प्रदेश में बढ़े तापमान में कमी दर्ज की गई। वहीं, मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं।

आज इन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि मंगलवार को प्रदेश के बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बौछारें हो सकती हैं।