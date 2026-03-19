तेज हवाओं के साथ अभी और बरसेंगे बदरा, कश्मीर से यूपी तक बारिश; जानिए पूरा हाल
मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होते रहने की संभावना है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी कहीं-कहीं पर तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार और शुक्रवार को तेज बारिश की संभावना है।
Weather update: पिछले कुछ दिनों से मौसम ने करवट बदली है। गर्मी के मौसम के लिए तैयारियों में लगे उत्तर भारत के लोगों को मौसम ने थोड़ी सी राहत दी। बुधवार को तेज हवाओं के साथ राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश ने लोगों को फिर से जनवरी और फरवरी जैसी ठंड का अहसास कराया। मौसम विभाग की मानें, तो उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले दो दिन और तेज हवाओं के साथ बारिश होने और कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है।
गुरुवार को मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड़ में आज और कल यानी 19 और 20 मार्च को तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे मौसम में और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। इसके अलावा पंजाब,हरियाणाा चंडीगढ़ और दिल्ली में दो दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना है। इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इन जगहों पर बादल छाए रहेंगे। यहां पर बिजली की चमक के साथ हल्की सी बारिश की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से तापमान भी कम रहेगा।
20 मार्च यानी शुक्रवार के बाद बारिश का असर कम होगा और मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा। हालांकि, पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक बिजली की चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे, वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा। पंजाब में कहीं-कहीं पर अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पूरे उत्तर भारत में आज और कल में ओलावृष्टि की आशंका भी बनी हुई है। हालांकि इसकी संभावना कम है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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