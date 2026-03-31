प्रचंड गर्मी के लिए हो जाएं तैयार या अभी इंतजार? IMD ने बताया अप्रैल में कहां लू के थपेड़े, कहां रिमझिम फुहार
Weather Updates for April: मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगले महीने यानी अप्रैल 2026 के दौरान, पूरे देश में औसत वर्षा सामान्य से ज़्यादा होने की प्रबल संभावना है। यानी मार्च की ही तरह अप्रैल में भी देश के कई हिस्सों में रिमझिम फुहार की संभावना है।
Weather Updates for April: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को अपने मासिक पूर्वानुमान में बताया कि अप्रैल से जून तक पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने संभावना है। IMD ने कहा है कि वहां अगले महीनों में सामान्य से ज़्यादा दिन लू चलने की संभावना है। हालांकि IMD ने यह भी बताया कि इन महीनों के दौरान, देश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की उम्मीद है।लेकिन पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के ज़्यादातर हिस्सों, मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों और आस-पास के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की उम्मीद है।
IMD ने कहा, "गर्मियों के मौसम (अप्रैल-मई-जून) के दौरान, देश के ज़्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है। लेकिन महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है।" विभाग ने यह भी बताया कि अप्रैल में, देश के कई हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है।
प्रायद्वीपीय भारत में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना
हालांकि, इस महीने के दौरान पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों, और उत्तर-पश्चिमी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, अप्रैल के दौरान भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मासिक न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की प्रबल संभावना है। हालांकि, दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ अलग-थलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है।
अप्रैल में पूर्वोत्तर को छोड़कर अधिकांश जगह बारिश
मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगले महीने यानी अप्रैल 2026 के दौरान, पूरे देश में औसत वर्षा सामान्य से ज़्यादा होने की प्रबल संभावना है। यानी मार्च की ही तरह अप्रैल में भी देश के कई हिस्सों में रिमझिम फुहार पड़ने की संभावना है। IMD ने कहा, "अप्रैल में पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है जबकि उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम होने की उम्मीद है।"
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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