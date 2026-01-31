Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़weather update delhi up rajasthan punjab rain alert cold wave
दिल्ली समेत इन राज्यों में तीन दिन बारिश का अलर्ट, यहां फिर बढ़ेगी ठंड; कब मिलेगी राहत

दिल्ली समेत इन राज्यों में तीन दिन बारिश का अलर्ट, यहां फिर बढ़ेगी ठंड; कब मिलेगी राहत

संक्षेप:

मौसम विभाग के मुताबिक 1 फरवरी के बाद यूपी में एक बार फिर बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली और राजस्थान में अगले तीन दिन बारिश का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 

Jan 31, 2026 12:21 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मौसम के करवट बदलने का सिलसिला अभी थमने नहीं वाला है। नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजधानी दिल्ली और राजस्थान में अगले तीन दिन बारिश की संभावना है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पंजाब में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया तो वहीं हरियाणा का तापमान औसमत के करीब बना रहा। उत्तर प्रदेश में तेज हवाओँ की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। शनिवार को यूपी में कोहरा और ठंड बढ़ सकता है। नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 1 से 3 फरवरी के बीच बारिश भी हो सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कश्मीर में खत्म हो गया चिल्ला-ए-कलां

भीषण सर्दी के दौर 'चिल्ला-ए-कलां' की शुक्रवार को हुई समाप्ति के बीच कश्मीर घाटी के अधिकतर हिस्सों में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। श्रीनगर सहित कई इलाकों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे इस अवधि की कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली।

मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात के शून्य से नीचे 0.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कोनिबल में न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस, पुलवामा में 0.1 डिग्री और कुलगाम में 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतर मौसम केंद्रों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया।

पंजाब और हरियाणा का मौसम

जाब के कई स्थानों पर शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा वहीं हरियाणा में यह औसत तापमान के करीब बना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में तापमान औसत के करीब ने रहने की उम्मीद है। वहीं 1 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है और कई इलाकों में बारिश हो सकती है।

राजस्थान में हो सकती है बारिश

एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई इलाकों में शनिवार से बारिश होने का अनुमान है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी को राज्य के अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

एक और दो फरवरी को भी उत्तरी व पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग में आकाशीय बिजली के साथ कहीं-कहीं हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में शुक्रवार को ठंड से मामूली राहत मिली, क्योंकि अधिकतम तापमान इस मौसम के औसत तापमान से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि यह राहत अल्पकालिक ही है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले तीन दिनों के दौरान बारिश और आंधी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Weather Today UP Weather UP Weather News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।