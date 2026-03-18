दिल्ली-NCR में आंधी-पानी, हिमाचल में हिमपात; IMD ने बताया- 3 दिन कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम
North India Weather News Update: IMD ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि 18 से 20 मार्च के दौरान पंजाब, राजस्थान में हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि 19 और 20 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है।
North India Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बुधवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली, जब धूल भरी आंधी, तेज हवाओं और बिजली की चमक के साथ बारिश ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इस अचानक बदले मौसम ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है। इसका अर्थ है, सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। यह अलर्ट राजधानी के लगभग सभी हिस्सों, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और अन्य जिलों के लिए लागू किया गया है।
भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार शाम जब मौसम ने करवट बदली, तब 40–50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। कुछ इलाकों में स्थिति और भी गंभीर रही, जहां हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड तक चलीं। IMD के मुताबिक, दिल्ली के प्रगति मैदान में 68 किमी/घंटा की सबसे तेज हवा दर्ज की गई,जबकि पूसा में 65 किमी/घंटा और पालम में 50 किमी/घंटा की स्पीड से हवाएं चलीं। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ टूटे, बिजली आपूर्ति बाधित हुई और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई।
बारिश और बिजली की चमक से बढ़ी परेशानी
हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। सड़कों पर अचानक पानी भरने से आवाजाही भी प्रभावित हुई। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। ऐसे में प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं उत्तरी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हिमपात और बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्य के लिए तीन दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इस दौरान प्रदेश में व्यापक बारिश, ओलावृष्टि और हिमपात हो सकता है।
पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय
IMD ने बताया कि क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण सुबह से ही राज्य में काले बादल छाए रहे। बुधवार को भी लाहौल-स्पीति जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात हुआ। रिपोर्टों के अनुसार, केलांग में लगभग तीन सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया, जबकि कुकुमसेरी में 3.6 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। गोंधला और आसपास के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भी हल्के हिमपात की सूचना मिली है, जिससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बनी हुई है।
कैसा रहेगा पहाड़ों का मौसम?
मौसम विभाग ने कहा है कि 18 से 20 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे तक की हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। IMD ने कहा है कि इस दौरान छिटपुट गरज के साथ बिजली कड़क सकती है और 40 से 50 किसोमीटर की स्पीड से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि 19 और 20 मार्च को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट या भारी बर्फबारी और वर्षा हो सकती है।
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में क्या?
IMD ने ताजा बुलेटिन में पूर्वानुमान जाहिर किया है कि 18 से 20 मार्च के दौरान पंजाब, राजस्थान में हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि 19 और 20 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा 20 और 21 म मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। IMD ने यह बी कहा है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरार् उत्तर- पश्चिम भारत में अधिकतम तापमनान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है लेकिन इसके बाद के 2 दिनों में तापमान में 5-7°C की क्रमिक गिरावट दर्ज की जा सकती है और उसके बाद के 4 दिनों में तापमान में 4-6°C की धीरे-धीरे वृद्धि होगी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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