दिल्ली-NCR में आंधी-पानी, हिमाचल में हिमपात; IMD ने बताया- 3 दिन कैसा रहेगा उत्तर भारत का मौसम

North India Weather News Update: IMD ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि 18 से 20 मार्च के दौरान पंजाब, राजस्थान में हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि 19 और 20 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है।

North India Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बुधवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली, जब धूल भरी आंधी, तेज हवाओं और बिजली की चमक के साथ बारिश ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इस अचानक बदले मौसम ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है। इसका अर्थ है, सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। यह अलर्ट राजधानी के लगभग सभी हिस्सों, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और अन्य जिलों के लिए लागू किया गया है।

भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार शाम जब मौसम ने करवट बदली, तब 40–50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। कुछ इलाकों में स्थिति और भी गंभीर रही, जहां हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड तक चलीं। IMD के मुताबिक, दिल्ली के प्रगति मैदान में 68 किमी/घंटा की सबसे तेज हवा दर्ज की गई,जबकि पूसा में 65 किमी/घंटा और पालम में 50 किमी/घंटा की स्पीड से हवाएं चलीं। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ टूटे, बिजली आपूर्ति बाधित हुई और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई।

बारिश और बिजली की चमक से बढ़ी परेशानी हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। सड़कों पर अचानक पानी भरने से आवाजाही भी प्रभावित हुई। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। ऐसे में प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं उत्तरी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हिमपात और बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्य के लिए तीन दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इस दौरान प्रदेश में व्यापक बारिश, ओलावृष्टि और हिमपात हो सकता है।

पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय IMD ने बताया कि क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण सुबह से ही राज्य में काले बादल छाए रहे। बुधवार को भी लाहौल-स्पीति जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात हुआ। रिपोर्टों के अनुसार, केलांग में लगभग तीन सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया, जबकि कुकुमसेरी में 3.6 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। गोंधला और आसपास के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से भी हल्के हिमपात की सूचना मिली है, जिससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बनी हुई है।

कैसा रहेगा पहाड़ों का मौसम? मौसम विभाग ने कहा है कि 18 से 20 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे तक की हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। IMD ने कहा है कि इस दौरान छिटपुट गरज के साथ बिजली कड़क सकती है और 40 से 50 किसोमीटर की स्पीड से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि 19 और 20 मार्च को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट या भारी बर्फबारी और वर्षा हो सकती है।