दिल्ली से बिहार तक बढ़ने वाली है ठंड, इन राज्यों मे होगी बारिश; जानें कब मिलेगी कोहरे से राहत

संक्षेप: उत्तर भारत में अभी ठंड बढ़ने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी और बिहार में हल्की बारिश हो सकती है। 22 तारीख के बाद ठंड और कोहरे से राहत की संभावना है।

उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के कई इलाकों में घने कोहरे की संभावना जताई है। राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री के आस-पास सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर हालांकि, यह राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। 19 जनवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते 23 जनवरी तक कुछ इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस मौसम प्रणाली का असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक महसूस किया जा सकता है।

दिल्ली से बिहार तक कोहरा मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो से तीन दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में घना कोहरा बना रहेगा। हालांकि शीतलहर की तीव्रता में कुछ कमी आई है, लेकिन ठंड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी संभव है, फिर भी सर्दी का असर बरकरार रहेगा।