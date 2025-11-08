Weather Update: बढ़ने वाली है ठंड! अगले चार दिनों में 4 डिग्री तक कम होने वाला है इस राज्य का तापमान
Cold Alert, Weather Update 8 November: मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान जताया है। ऐसे में राज्य में ठंड आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। आईएमडी ने कहा कि रविवार को सुबह के समय पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि अगले सात दिनों तक राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आईएमडी ने अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में अगले तीन दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है।
आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को दार्जिलिंग में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पहाड़ी इलाकों में सबसे कम था। आईएमडी ने कहा कि राज्य के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान बीरभूम जिले के श्रीनिकेतन में 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आईएमडी ने बताया कि आसनसोल (15.8 डिग्री सेल्सियस), कलिम्पोंग (16 डिग्री सेल्सियस) और पुरुलिया (17 डिग्री सेल्सियस) में रात का तापमान काफी कम दर्ज किया गया। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और रविवार सुबह इसके 20 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
