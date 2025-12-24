Hindustan Hindi News
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather Update Cold Alert 24 December Winter News UP Bihar Uttarakhand Thandi Dense Fog Cold Wave IMD Forecast
Weather Update: सावधान! यूपी समेत इन राज्यों में पड़ेगा बहुत घना कोहरा, उत्तराखंड के लिए क्या अलर्ट

संक्षेप:

IMD Cold Alert, Weather Update: उत्तराखंड में 24-26 दिसंबर के दौरान कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड से लेकर भीषण सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कुछ इलाकों में 28 दिसंबर तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक ठंड की स्थिति बने रहने वाली है।

Dec 24, 2025 06:03 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Weather Update 24 December, Cold Alert: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 31 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 29 दिसंबर तक, जम्मू डिविजन के कुछ इलाकों में 27 दिसंबर तक, बिहार, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में 29 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहने वाला है।

उत्तराखंड में 24-26 दिसंबर के दौरान कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड से लेकर भीषण सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कुछ इलाकों में 28 दिसंबर तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक ठंड की स्थिति बने रहने वाली है। इसके अलावा, 26 और 27 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने वाली है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। अगले तीन दिनों तक पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट होने वाली है। वहीं, अगले दो दिनों तक उत्तर पूर्वी भारत में मिनिमम टेम्प्रेचर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा और उसके बाद तीन से चार डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी।

पंजाब के गुरदासपुर में पारा 5.3 डिग्री पर पहुंचा

पंजाब और हरियाणा में बुधवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप और बढ़ गया तथा गुरदासपुर क्षेत्र का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पंजाब के गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फरीदकोट भी कड़ाके की ठंड की चपेट में रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि अमृतसर में न्यूनतम तापमान सात डिग्री, लुधियाना में 9.4 डिग्री, पटियाला में 9.8 डिग्री, बठिंडा में 7.2 डिग्री और फिरोजपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां पारा गिरकर 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भिवानी में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री, हिसार में 7.2 डिग्री, अंबाला में 10.6 डिग्री, रोहतक में 9.2 डिग्री, सिरसा में आठ डिग्री और करनाल में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

