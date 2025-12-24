Weather Update: सावधान! यूपी समेत इन राज्यों में पड़ेगा बहुत घना कोहरा, उत्तराखंड के लिए क्या अलर्ट

संक्षेप: IMD Cold Alert, Weather Update: उत्तराखंड में 24-26 दिसंबर के दौरान कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड से लेकर भीषण सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कुछ इलाकों में 28 दिसंबर तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक ठंड की स्थिति बने रहने वाली है।

Weather Update 24 December, Cold Alert: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 31 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 29 दिसंबर तक, जम्मू डिविजन के कुछ इलाकों में 27 दिसंबर तक, बिहार, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में 29 दिसंबर तक रात/सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहने वाला है।

उत्तराखंड में 24-26 दिसंबर के दौरान कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड से लेकर भीषण सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कुछ इलाकों में 28 दिसंबर तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक ठंड की स्थिति बने रहने वाली है। इसके अलावा, 26 और 27 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने वाली है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। अगले तीन दिनों तक पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट होने वाली है। वहीं, अगले दो दिनों तक उत्तर पूर्वी भारत में मिनिमम टेम्प्रेचर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा और उसके बाद तीन से चार डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी।