शनिवार और रविवार को जमकर होने वाली है बारिश, बंगाल की खाड़ी में बना दबाव क्षेत्र; अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने शनिवार से अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया है। 13 सितंबर को पश्चिमी कामेंग, पक्के केसांग, कुरुंग कुमे, पपुम पारे और चांगलांग जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 09:14 AM
देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून और चक्रवाती गतिविधियों के कारण भारी बारिश व तेज हवाओं की संभावना है। मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा दक्षिण में है। बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो अगले दो दिनों में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ सकता है। इसके प्रभाव से 13 से 18 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 18 सितंबर तक भारी बारिश होगी। इस दौरान 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 16 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। गोवा, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 18 सितंबर तक बदरा जमकर बरसने वाले हैं। उत्तर-पश्चिम भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 18 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में आज बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक हफ्ते से बारिश का अभाव है जिससे गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। तेज धूप और धीमी हवाएं अब 10-20 किमी प्रति घंटे तक सिमट गई हैं, जिससे उमस और बढ़ गई है। आईएमडी के अनुसार, शनिवार और रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश की उम्मीद बनी रहेगी।

हिमाचल के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी दो दिन में राज्य के चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने बताया कि 503 सड़कों में से कुल्लू में 206 सड़कें, जबकि मंडी जिले में 156 सड़कें बंद हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में बंद सड़कों की संख्या पिछले सप्ताह के 1 हजार से घटकर लगभग 500 रह गई हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन के कारण राज्य में 953 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर और 336 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। राज्य में 20 जून को मॉनसून की शुरुआत के बाद से बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कुल 386 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य को अब तक 4,465 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

अरुणाचल में आज से बारिश का अनुमान

आईएमडी ने शनिवार से अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया है। 13 सितंबर को पश्चिमी कामेंग, पक्के केसांग, कुरुंग कुमे, पपुम पारे और चांगलांग जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी। दूसरे क्षेत्रों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, रविवार को तेज बारिश होने की संभावना है। दिबांग घाटी, लोअर दिबांग घाटी, लोहित, अंजॉ और चांगलांग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पूर्वी कामेंग, पक्के केसांग, पपुम पारे, क्रा दादी और तिरप जैसे जिलों में भी बादल गरजने और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। सोमवार को भी बारिश जारी रहेगी। तवांग, पश्चिमी कामेंग, पूर्वी कामेंग, कुरुंग कुमे, पपुम पारे, पक्के केसांग, पश्चिमी सियांग, लोअर सियांग और नामसाई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को भी राज्य भर में व्यापक बारिश जारी रहेगी।