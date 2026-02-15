Hindustan Hindi News
ताजा पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय, बारिश और बर्फबारी का अनुमान; आईएमडी का अलर्ट जारी

Feb 15, 2026 03:53 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, ताजा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर-पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर पड़ रहा है। 15 फरवरी को देश के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि देखी जा रही है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह के समय कुहासा बना हुआ है। दिल्ली सहित उत्तर-पश्चिमी राज्यों में आकाश मुख्य रूप से साफ है, लेकिन 17 और 18 फरवरी को अलग-अलग स्थानों पर वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 16 से 18 फरवरी तक अलग-थलग वर्षा/बर्फबारी की उम्मीद है, जो सर्दियों के अंतिम चरण में राहत प्रदान कर सकती है। दक्षिणी प्रायद्वीप में गर्म और आर्द्र मौसम जारी है, जबकि पूर्वोत्तर में हल्की वर्षा संभव है।

IMD ने 16 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की भविष्यवाणी की है, जिससे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17-18 फरवरी को छिटपुट वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 17-18 फरवरी को गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है। इस दौरान तूफानी हवाओं और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। हालांकि, अधिकांश देश में वर्षा सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, सिवाय दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों के जहां सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। अगले सप्ताह में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी या वर्षा जारी रह सकती है।

कैसा रहेगा तापमान

तापमान की स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान अगले 3-4 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे ठंड में कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री की वृद्धि की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। दक्षिणी तटीय राज्यों जैसे कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा, जहां अगले कुछ दिनों तक हीट और ह्यूमिडिटी का असर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है।

कमजोर पड़ रही सर्दी

कुल मिलाकर, फरवरी में सर्दी धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में एक बार फिर मौसमी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। IMD ने लोगों को आधिकारिक सलाह का पालन करने, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। दक्षिण भारत में गर्मी का अहसास बढ़ रहा है, जबकि उत्तरी भागों में कुहासा और हल्की वर्षा से मौसम सुहावना बना रहेगा। यह पूर्वानुमान 15 फरवरी के आसपास के बुलेटिन पर आधारित है और मौसम में बदलाव संभव है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

