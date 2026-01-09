Cold Alert: अगले सात दिनों तक उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, बहुत घने कोहरे की चेतावनी

संक्षेप: Cold Alert, Weather Update: अगले सात दिनों के दौरान उत्तर भारत और बिहार में और अगले दो से तीन दिनों के दौरान मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

Weather Update 9 January, Cold Alert: उत्तर भारत समेत देशभर के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। अगले कुछ दिन राहत नहीं मिलती दिख रही। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सात दिनों के दौरान उत्तर भारत और बिहार में और अगले दो से तीन दिनों के दौरान मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

अगले तीन दिनों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। 10 और 11 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, 10 जनवरी को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 11-14 जनवरी के दौरान राजस्थान में शीतलहर चलने वाली है।

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में शून्य डिग्री के नीचे था, हिमाचल प्रदेश में, कुछ जगहों पर, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर 0-5 डिग्री, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर, हरियाणा, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर, ओडिशा, असम, मेघालय, सौराष्ट्र और कच्छ, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना में कुछ जगहों पर पांच से 10 डिग्री सेल्सियस था।