Weather Update: बढ़ने लगी ठंड, उत्तर भारत में अगले तीन दिनों में 5 डिग्री कम हो जाएगा पारा

संक्षेप: IMD Weather Update 5 November: उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों में पांच डिग्री पारा गिरने की चेतावनी जारी की है।

Weather Update 5 November उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले तीन दिनों में पांच डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिर जागा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। हालांकि, उसके बाद कुछ दिनों तक कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा, अगले तीन दिनों तक मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बारिश की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पू्रव और उससे सटे हुए बांग्लादेश में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से पांच से आठ नवंबर के दौरान तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, पांच से सात नवंबर के दौरान रायलसीमा, पांच को तटीय और उत्तरी आंतरिक क्रनाटक, पांच से सात नवंबर के दौरान दक्षिा आंतरिक कर्नाटक में बारिश, बिजली कड़कने की संभावना है।