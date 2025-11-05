Weather Update: बढ़ने लगी ठंड, उत्तर भारत में अगले तीन दिनों में 5 डिग्री कम हो जाएगा पारा

Hindustan Hindi News
संक्षेप: IMD Weather Update 5 November: उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों में पांच डिग्री पारा गिरने की चेतावनी जारी की है।

Wed, 5 Nov 2025 02:51 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Weather Update 5 November उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले तीन दिनों में पांच डिग्री तक न्यूनतम तापमान गिर जागा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। हालांकि, उसके बाद कुछ दिनों तक कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा, अगले तीन दिनों तक मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।

बारिश की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पू्रव और उससे सटे हुए बांग्लादेश में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से पांच से आठ नवंबर के दौरान तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, पांच से सात नवंबर के दौरान रायलसीमा, पांच को तटीय और उत्तरी आंतरिक क्रनाटक, पांच से सात नवंबर के दौरान दक्षिा आंतरिक कर्नाटक में बारिश, बिजली कड़कने की संभावना है।

पश्चिम भारत की बात करें तो पांच नवंबर को कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पांच नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बिजली कड़कने के साथ छींटे पड़ने का अलर्ट है। पांच नवंबर को नगालैंड, मणिपुर, मिजोमर, त्रिपुरा में भारी बरसात होगी।

