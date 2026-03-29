Weather Update: UP समेत इन राज्यों में बारिश की चेतावनी, उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में गिरेगी बर्फ
Weather Update, IMD Rainfall Alert: 29-31 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ जगहों से लेकर बिखरी हुई हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
IMD Rain Alert, Weather Update 29 March: उत्तर पश्चिम भारत में अभी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसमें आज और कल (30 मार्च) को सबसे ज्यादा बारिश होगी। कश्मीर घाटी में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा, 29-30 मार्च को उत्तर पश्चिमी भारत में और 30-31 मार्च के दौरान मध्य भारत के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। इस हफ्ते के दौरान उत्तर पूर्वी और उससे सटे पूर्वी भारत में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं से लेकर काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 30 मार्च से एक अप्रैल के बीच उत्तर पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इस हफ्ते के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है।
अधिकतम तापमानकी सीमा में रहा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंतरिक ओडिशा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिणी केरल के कुछ स्थानों पर और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल के शेष स्थानों की सीमा में रहा। साथ ही दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिणी पश्चिमी बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कई स्थानों पर भी इसी सीमा में रहा। सबसे अधिकतम तापमान 41.2 अकोला में दर्ज किया गया।
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 29-30 मार्च और फिर दो और तीन अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तन, मुजफ्फराबाद में, 29-30 मार्च और फिर तीन मार्च और चार अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, 29-31 मार्च को उत्तराखंड में, काफी बड़े इलाके से लेकर बड़े इलाके तक हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है।
29-31 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ जगहों से लेकर बिखरी हुई हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 29-31 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जगहों से लेकर बिखरी हुई हल्की से मध्यम बारिश होगी। 30 मार्च को कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, 29 मार्च को जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, 29 व 30 मार्च को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, 30 मार्च को उत्तराखंड में कुछ जगहों पर ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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