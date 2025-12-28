Weather Update: घने कोहरे से जूझ रहे UP समेत अन्य राज्यों के लिए खुशखबरी, जानिए कब से मिलेगी राहत
Weather Update 28 December, Cold Alert: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 28, 29 दिसंबर को, बिहार में 28 दिसंबर को कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। वहीं, नए साल से बहुत घने कोहरे से उत्तर भारत के कई राज्यों को राहत मिलेगी।
Cold Alert, Weather Update 28 December: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को बताया है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जनवरी तक बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है। इसके बाद इसमें कमी आ सकती है। ऐसे में नए साल के मौके पर उत्तर भारत के राज्यों में बहुत घने कोहरे से राहत मिल सकती है, जोकि किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, अरुणाचल प्रदेश में 29 दिसंबर तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा में एक जनवरी तक कोहरा रहने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 28, 29 दिसंबर को, बिहार में 28 दिसंबर को कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर 28, 29 दिसंबर तक, झारखंड में 28 दिसंबर को शीतलहर की स्थिति पड़ने वाली है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और 31 दिसंबर से इसके आसपास के मैदानी इलाकों के मौसम को प्रभावित कर सकता है।
कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से नीचे चल रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पंजाब के कुछ जगहों पर भी मिनिमम टेम्प्रेचर पांच डिग्री से नीचे था। दक्षिण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर मिनिमम टेम्प्रेचर पांच से 10 डिग्री के बीच चल रहा है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और उसके तीन दिन बाद इसमें दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके बाद इसमें दो डिग्री की गिरावट आएगी।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
