Weather Update: घने कोहरे से जूझ रहे UP समेत अन्य राज्यों के लिए खुशखबरी, जानिए कब से मिलेगी राहत

संक्षेप: Weather Update 28 December, Cold Alert: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 28, 29 दिसंबर को, बिहार में 28 दिसंबर को कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। वहीं, नए साल से बहुत घने कोहरे से उत्तर भारत के कई राज्यों को राहत मिलेगी।

Cold Alert, Weather Update 28 December: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को बताया है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जनवरी तक बहुत घना कोहरा पड़ने वाला है। इसके बाद इसमें कमी आ सकती है। ऐसे में नए साल के मौके पर उत्तर भारत के राज्यों में बहुत घने कोहरे से राहत मिल सकती है, जोकि किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, अरुणाचल प्रदेश में 29 दिसंबर तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा में एक जनवरी तक कोहरा रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 28, 29 दिसंबर को, बिहार में 28 दिसंबर को कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर 28, 29 दिसंबर तक, झारखंड में 28 दिसंबर को शीतलहर की स्थिति पड़ने वाली है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और 31 दिसंबर से इसके आसपास के मैदानी इलाकों के मौसम को प्रभावित कर सकता है।