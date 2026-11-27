Weather Update: यूपी-दिल्ली में घने कोहरे की मार, दक्षिण भारत के इन राज्यों में होगी भारी बारिश
पूर्वी भारत के राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट है। 27-29 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
Rain Alert, IMD Weather Update 27 November: उत्तर भारत के मौसम में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों और मैदानी, दोनों इलाकों में सुबह और रात के समय सर्दी महसूस हो रही है। दिल्ली-यूपी समेत कई राज्यों में सुबह और रात के समय घने कोहरे की मार पड़ने वाली है। हालांकि, इस बीच, दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 27 और 28 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 27 नवंबर को केरल, माहे, 30 नवंबर से दो दिसंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं भारी बारिश होने वाली है।
पूर्वी भारत के राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट है। 27-29 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 30 नवंबर से तीन दिसंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बरसात होगी। 29 नवंबर से दो दिसंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा, तीन दिसंबर को भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं चलने वाली हैं। 30 नवंबर से दो दिसंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी।
इसके अलावा, 27 नवंबर और 29 नवंबर से तीन दिसंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में, 29 नवंबर से तीन दिसंबर के दौरान केरल, माहे, 29 नवंबर और 2-3 दिसंबर के दौरान लक्षद्वीप, 27-28 नवंबर के दौरान तटीय कर्नाटक में, 27 नवंबर को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में, 27-28 नवंबर और दो से तीन नवंबर के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, 27 नवंबर से तीन दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में बारिश होगी।
केरल-तमिलनाडु में होगी बरसात
28 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 27-28 नवंबर के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप में काफी व्यापक बारिश होने वाली है। 27-28 नवंबर के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 27 नवंबर को तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं गरज के साथ आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट है।
यूपी-दिल्ली-चंडीगढ़ में कोहरे की मार
वहीं, कई राज्यों में कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। 27 नवंबर को असम, मेघालय, 27-28 नवंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 27-29 नवंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पंजाब, 27 नवंबर से एक दिसंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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