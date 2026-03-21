Weather Update: उत्तर भारत में झमाझम बारिश, कैसा रहेगा देशभर का मौसम; IMD का क्या अलर्ट
Weather Update 21 March, Rain Alert: उत्तर भारत समेत देशभर के कई हिस्सों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बरसात जारी रहने की संभावना है। जानिए अन्य राज्यों के मौसम का हाल...
North India Weather Update 21 March: उत्तर भारत समेत देशभर के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां कुछ दिन पहले भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई थी, तो अब झमाझम बारिश से तापमान में कमी आ गई है। पहाड़ी इलाकों में तो ठंड की भी वापसी हो गई है। इस बीच, मौसम विभाग ने बताया है कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में 24 मार्च तक बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। 21 मार्च को पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ इलाकों में ओले भी पड़ेंगे। 21 मार्च को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश और बिहार में भारी बारिश होगी। वहीं, 23 व 24 मार्च को कोंकण, गोवा के कुछ इलाकों में, 21-23 मार्च के दौरान केरल, माहे, तटीय कर्नाटक में गर्म व उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ से लेकर छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ-साथ गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है।
उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ-साथ कहीं-कहीं गरज, बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने की संभावना है। 24-27 मार्च के दौरान इस क्षेत्र में बारिश व बर्फबारी का एक और दौर आने की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होगी। 21 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 21 व 22 मार्च को पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर गरज, बिजली चमकने, तेज हवाओं के चलने की संभावना है।
उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो 22 मार्च को असम, मेघालय में, 21 व 22 मार्च को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश, गरज, बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर-पूर्वी भारत में गरज और बिजली चमकेगी। 27 मार्च को असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, 24 व 27 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। पूर्वी भारत को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि 21 मार्च को बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। 21 मार्च को ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं, झारखंड में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
लगातार बारिश, बर्फबारी से उत्तराखंड में ठंड बरकरार
उत्तराखंड में पिछले लगभग 48 घंटों ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवा तथा बारिश के कारण चैत्र मास में भी ठंड का प्रकोप बरकरार है। राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश के कारण पहाड़ दरकने से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मौसम विभाग ने 26 मार्च तक लगातार ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी और हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चमोली जिले के ज्योर्तिमठ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरकने लगे हैं। बदरीनाथ राजमार्ग गोविंद घाट के पास पिनोला में बड़े-बड़े पत्थर आने से पूरी तरह बंद है। नीति-मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग भी सालधर के पास भूस्खलन के कारण बाधित हो गया है। बर्फबारी के कारण बंद गंगोत्री राजमार्ग को खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की ओर से प्रयास किया जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे जंगलचट्टी में बंद है। यहां भी राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम मार्ग खोलने का प्रयास कर रहा है।
यूपी के कई जिलों में तेज हवाएं, गरज के साथ तूफान और बारिश
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार शाम से तेज हवाएं, गरज के साथ तूफान और बारिश दर्ज की गई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से सटे ज्यादातर जिलों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली चमकी और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे तापमान में काफी गिरावट आया। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रही वर्षा के मद्देनजर जिलाधिकारियों को क्षेत्र में निकलकर फसलों को हो रहे नुकसान का तत्काल आकलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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