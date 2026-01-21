Weather Update: तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी की चेतावनी; जानें राज्यों का हाल
Weather Update 21 January, Rain Alert: उत्तर भारत में कल से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पहाड़ी राज्यों में तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई राज्यों में बारिश व बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है।
Weather Update, IMD Rain Alert, Cold Alert 21 January: उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। तीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कल और परसों (22 जनवरी, 23 जनवरी) को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होने वाली है। इसके अलावा, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही, उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस अवधि के दौरान इस इलाके में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। वहीं, एक अन्य तीव्र वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 26-28 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने की संभावना है।
पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान एक से चार डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू कश्मीर में भी कुछ जगहों पर यही स्थिति रही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर मिनिमम टेम्प्रेचर 5-9 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम में भी कुछ स्थानों पर यही स्थिति रही। देश के बाकी भागों में तापमान 10 डिग्री और उससे अधिक रहा, सिवाय पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊंचे इलाके के जहां यह शून्य डिग्री टेम्प्रेचर रहा।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 22, 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफी व्यापक से लेकर व्यापाक बर्फबारी व बारिश होगी। 23 जनवरी को पंजाब में काफी व्यापक से लेकर व्यापक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 22 और 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में गरज के साथ ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं (50-60 किलोमीटर प्रति घंटे) चलने का अलर्ट जारी किया गया है। 22 और 23 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है। 22 जनवरी को पश्चिमी राजस्थानमें बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, 21 और 22 जनवरी को उत्तर पूर्व निकोबार में, 24 और 25 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने के साथ चमक की भी संभावना है।
अगले दो दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में मिनिमम टेम्प्रेचर में दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद, दो दिनों में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले दो दिनों के दौरान मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। अगले दो दिनों के दौरान, महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अलर्ट है। उसके बाद इसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 22 जनवरी तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में 24-26 जनवरी के दौरान सुबह और रात के समय कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।