Weather Update: दिल्ली समेत इन राज्यों में अगले तीन दिन चलेगी शीतलहर, जानिए कड़ाके की ठंड से कब मिलेगी राहत

संक्षेप: Weather Update 15 January, IMD Cold Alert: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले तीन दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, उसके बाद कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी।

Weather Update 15 January, Cold Alert: अगले तीन दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनने वाली है। हालांकि, तीन दिन बाद इसमें राहत मिलेगी और कड़ाके की ठंड में कमी आएगी। इसके अलावा, अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति रहने वाली है।

पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे था। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कई जगहों पर एक से पांच डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान पांच से 10 डिग्री के बीच रहा।

अगले चार दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके बाद के तीन दिनों में कोई बदलाव नहीं होगा। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। उसके बाद इसमें दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले तीन दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद चार दिनों में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद अगले तीन दिनों के दौरान दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होगी। गुजरात में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है।