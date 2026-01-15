Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather Update 15 January Delhi Punjab Himachal Odisha Weather Forecast IMD Cold Alert Know When Get Relief
Weather Update: दिल्ली समेत इन राज्यों में अगले तीन दिन चलेगी शीतलहर, जानिए कड़ाके की ठंड से कब मिलेगी राहत

Weather Update: दिल्ली समेत इन राज्यों में अगले तीन दिन चलेगी शीतलहर, जानिए कड़ाके की ठंड से कब मिलेगी राहत

संक्षेप:

Weather Update 15 January, IMD Cold Alert: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले तीन दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, उसके बाद कड़ाके की सर्दी से राहत मिलेगी।

Jan 15, 2026 02:54 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Weather Update 15 January, Cold Alert: अगले तीन दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति बनने वाली है। हालांकि, तीन दिन बाद इसमें राहत मिलेगी और कड़ाके की ठंड में कमी आएगी। इसके अलावा, अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति रहने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे था। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कई जगहों पर एक से पांच डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान पांच से 10 डिग्री के बीच रहा।

अगले चार दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। उसके बाद के तीन दिनों में कोई बदलाव नहीं होगा। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। उसके बाद इसमें दो से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले तीन दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद चार दिनों में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद अगले तीन दिनों के दौरान दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होगी। गुजरात में अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है।

17 तारीख तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में सुबज और रात के समय बहुत घना कोहरा छाया रहने वाला है। 22 तारीख तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और 20 जनवरी तक उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। 18 तरीख तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 19 तारीख तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सुबह और रात के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Weather Update IMD Weather Forecast

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।