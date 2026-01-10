Weather Update: कश्मीर में 0 डिग्री तापमान, दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द सुबह; जानें IMD का पूर्वानुमान
Weather Update, Cold Alert: दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही दिल्ली में आज की सुबह मौजूदा शीतकालीन सीजन में 2024 के बाद सबसे सर्द रही। इसके अलावा, कश्मीर में तापमान शून्य डिग्री दर्ज किया गया।
Weather Update, Cold Alert 10 January: उत्तर भारत समेत देशभर के विभिन्न हिस्सों में भयंकर ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह रिकॉर्ड की गई तो कश्मीर में कुछ जगह तापमान शून्य डिग्री पर पहुंच गया। अगले सात दिनों के दौरान उत्तर भारत, बिहार में और अगले तीन दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, 10 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग हिस्सों में, 10 और 11 जनवरी को राजस्थान में, 10 से 14 जनवरी के दौरान बिहार में ठंडे दिन की स्थिति रहेगी। 12 व 13 जनवरी को राजस्थन के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। 11 से 14 जनवरी के दौरान राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, ओडिशा में 11 और 12 तारीख को, उत्तराखंड, झारखंड और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 11 जनवरी को शीतलहर की स्थिति रहने वाली है।
पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगह पर तापमान शून्य डिग्री से भी कम था। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ जगहों पर तापमान 0-5 डिग्री के बीच में रहा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर, ओडिशा, बिहार में कई जगहों पर 5-10 डिग्री सेल्सियस, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिककिम, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर में अलग अलग जगहों पर तापमान ऐसा ही रहा।
अगले सात दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत अज्ञैर मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अलगे चार दिनों के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा, अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापामन में लगभग दो डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा, अगले तीन दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
दिल्ली में आज मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई
दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही दिल्ली में आज की सुबह मौजूदा शीतकालीन सीजन में 2024 के बाद सबसे सर्द रही। इससे पहले 15 जनवरी 2024 पिछले कुछ वर्षों में जनवरी का सबसे सर्द दिन था, जब न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राज्यवार आंकड़ों से पता चला है कि सफदरजंग वेधशाला में 4.2 डिग्री सेल्सियस, पालम में 4.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 4.7 डिग्री सेल्सियस, रिज स्टेशन पर 5.3 डिग्री सेल्सियस जबकि आयानगर में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया। आईएमडी के अनुसार शनिवार को घना कोहरा छाया रहने का अनुमान है। सुबह नौ बजे सापेक्ष आर्द्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शनिवार सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 366 रहा।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
