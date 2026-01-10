Weather Update: कश्मीर में 0 डिग्री तापमान, दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द सुबह; जानें IMD का पूर्वानुमान

संक्षेप: Weather Update, Cold Alert: दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही दिल्ली में आज की सुबह मौजूदा शीतकालीन सीजन में 2024 के बाद सबसे सर्द रही। इसके अलावा, कश्मीर में तापमान शून्य डिग्री दर्ज किया गया।

Weather Update, Cold Alert 10 January: उत्तर भारत समेत देशभर के विभिन्न हिस्सों में भयंकर ठंड पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह रिकॉर्ड की गई तो कश्मीर में कुछ जगह तापमान शून्य डिग्री पर पहुंच गया। अगले सात दिनों के दौरान उत्तर भारत, बिहार में और अगले तीन दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, 10 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अलग-अलग हिस्सों में, 10 और 11 जनवरी को राजस्थान में, 10 से 14 जनवरी के दौरान बिहार में ठंडे दिन की स्थिति रहेगी। 12 व 13 जनवरी को राजस्थन के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। 11 से 14 जनवरी के दौरान राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, ओडिशा में 11 और 12 तारीख को, उत्तराखंड, झारखंड और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 11 जनवरी को शीतलहर की स्थिति रहने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कई जगह पर तापमान शून्य डिग्री से भी कम था। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ जगहों पर तापमान 0-5 डिग्री के बीच में रहा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर, ओडिशा, बिहार में कई जगहों पर 5-10 डिग्री सेल्सियस, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिककिम, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर में अलग अलग जगहों पर तापमान ऐसा ही रहा।

अगले सात दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत अज्ञैर मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अलगे चार दिनों के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा, अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापामन में लगभग दो डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा, अगले तीन दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।