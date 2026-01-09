कब तक रहेगा सर्दी का सितम, UP में जारी ठिठुरन; इस तारीख से राज्यों को राहत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमौसम न्यूज़weather today temperature up bihar Mausam ki jankari imd
संक्षेप:

9 January Weather Updates: 9 जनवरी से 2-3 दिनों तक मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। वहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके घने से बहुत घने कोहरे का सामना कर सकते हैं।

Jan 09, 2026 06:36 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर भारत पर कड़ाके की ठंड की मार अब और तेज होने के आसार हैं। खबर है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में कोल्ड डे की संभावनाएं हैं। वहीं, घना कोहरा मुसीबत और बड़ा सकता है। इधर, दक्षिण भारत के कई राज्य तेज बारिश का सामना करेंगे। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे दबाव के क्षेत्र को माना जा रहा है।

मौसम एजेंसी स्कायमेट ने कहा है कि 9 जनवरी को उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, हरियाणा पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की संभावना है। एजेंसी ने बताया है कि शुक्रवार को उत्तराखंड, मेघालय और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाले की स्थिति बन सकते हैं।

एजेंसी के मुताबिक, 9 जनवरी से 2-3 दिनों तक मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। वहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके घने से बहुत घने कोहरे का सामना कर सकते हैं।

IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि उत्तरी पंजाब पर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 11 जनवरी तक ठंड और कोहरे की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने के संकेत हैं। विभाग को उम्मीद है कि कोहरे के घनत्व में धीरे-धीरे कमी आएगी और तापमान में वृद्धि होगी, जिससे चल रही ठंड से अल्पकालिक राहत मिलेगी।

मौसम विभाग ने गुरुवार रात जारी बुलेटिन में बताया है कि 7 दिनों में उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों और गुजरात में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं। विभाग ने कहा कि मध्य भारत और महाराष्ट्र में चार दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत में 2 दिनों में 3-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं।

विभाग ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 9 और 10 जनवरी को शीत लहर चल सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में 9 से 11 जनवरी तक ऐसा मौसम रहेगा।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Weather News UP Weather

