कब तक रहेगा सर्दी का सितम, UP में जारी ठिठुरन; इस तारीख से राज्यों को राहत

उत्तर भारत पर कड़ाके की ठंड की मार अब और तेज होने के आसार हैं। खबर है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में कोल्ड डे की संभावनाएं हैं। वहीं, घना कोहरा मुसीबत और बड़ा सकता है। इधर, दक्षिण भारत के कई राज्य तेज बारिश का सामना करेंगे। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे दबाव के क्षेत्र को माना जा रहा है।

मौसम एजेंसी स्कायमेट ने कहा है कि 9 जनवरी को उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, हरियाणा पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की संभावना है। एजेंसी ने बताया है कि शुक्रवार को उत्तराखंड, मेघालय और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाले की स्थिति बन सकते हैं।

एजेंसी के मुताबिक, 9 जनवरी से 2-3 दिनों तक मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। वहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके घने से बहुत घने कोहरे का सामना कर सकते हैं।

IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि उत्तरी पंजाब पर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 11 जनवरी तक ठंड और कोहरे की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने के संकेत हैं। विभाग को उम्मीद है कि कोहरे के घनत्व में धीरे-धीरे कमी आएगी और तापमान में वृद्धि होगी, जिससे चल रही ठंड से अल्पकालिक राहत मिलेगी।

मौसम विभाग ने गुरुवार रात जारी बुलेटिन में बताया है कि 7 दिनों में उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों और गुजरात में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं। विभाग ने कहा कि मध्य भारत और महाराष्ट्र में चार दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत में 2 दिनों में 3-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं।