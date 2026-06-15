दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में आंधी-तूफान, IMD का अलर्ट: 100 की स्पीड से हवाएं; कहां-कहां झमाझम बारिश

Weather Updates IMD Alert: खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण मछुआरों को 20 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे मन्नार की खाड़ी और ओमान तट) में न जाने की सलाह दी गई है।

Weather Updates IMD Alert: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज (सोमवार, 15 जून) हल्की बारिश हुई और तेज आंधी आई है। इससे मौसम सुहाना हो गया है और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि रोहतक से होते हुए दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ रहे घने बादलों के कारण दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून से पहले बारिश दर्ज की गयी है। IMD ने आज के लिए आंधी-तूफान आने और बिजली चमकने के संबंध में 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि मौसम के इस मिजाज के कारण आज दिल्ली में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जो बाद में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। हालाँकि, 18 जून तक तापमान में 2-4°C की वृद्धि हो सकती है, जिससे अधिकतम तापमान 40-42°C तक पहुँच सकता है

IMD के मौसम पूर्वानुमान से जुड़े ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने अपनी गति तेज कर दी है। आज यह आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों सहित तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई नए इलाकों में प्रवेश कर गया है। IMD के मुताबिक, इस समय मॉनसून की उत्तरी सीमा (NLM) हरनई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, रांची और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजर रही है। यानी यह झारखंड की राजधानी और उत्तर बिहार के बड़े शहर मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान मॉनसून के और आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ काफी अनुकूल बनी हुई हैं। IMD के मुताबिक, अगले तीन-चार दिनों में मॉनसून मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़ और बिहार के अन्य क्षेत्रों को कवर कर लेगा।

भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी इस बीच, मौसम विभाग ने उत्तर-पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि अगले 6-7 दिनों तक उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में असम के कोकराझार में 12 सेंटीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि तटीय कर्नाटक, ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी अच्छी वर्षा हुई है।

और कहां-कहां भारी बारिश? मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों यानी जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 15 से 21 जून तक बारिश की संभावना है। IMD ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में 18-21 जून के दौरान व्यापक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 15-21 जून के दौरान अलग-अलग दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं । IMD ने कहा है कि दिल्ली में 15 और 16 जून को धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

बिहार में 16 और 19 जून को भारी बारिश IMD के मुताबिक, पूर्वी और मध्य भारत में भी इस हफ्ते भारी बारिश होने की संभावना है। ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 15-21 जून तक व्यापक वर्षा होने की उम्मीद है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी 15-21 जून के दौरान छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, विशेष रूप से बिहार में 16 और 19 जून को भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी इस पूरे हफ्ते (15-21 जून) बारिश होने की संभावना है।IMD के मुताबिक, केरल और माहे में 15-21 जून तक, तटीय कर्नाटक में 17-21 जून और तमिलनाडु और पुडुचेरी में 16-18 जून के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भी 15-21 जून के दौरान छिटपुट बारिश की संभावना है।