दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में आंधी-तूफान, IMD का अलर्ट: 100 की स्पीड से हवाएं; कहां-कहां झमाझम बारिश
Weather Updates IMD Alert: खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण मछुआरों को 20 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे मन्नार की खाड़ी और ओमान तट) में न जाने की सलाह दी गई है।
Weather Updates IMD Alert: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज (सोमवार, 15 जून) हल्की बारिश हुई और तेज आंधी आई है। इससे मौसम सुहाना हो गया है और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि रोहतक से होते हुए दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ रहे घने बादलों के कारण दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून से पहले बारिश दर्ज की गयी है। IMD ने आज के लिए आंधी-तूफान आने और बिजली चमकने के संबंध में 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि मौसम के इस मिजाज के कारण आज दिल्ली में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जो बाद में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। हालाँकि, 18 जून तक तापमान में 2-4°C की वृद्धि हो सकती है, जिससे अधिकतम तापमान 40-42°C तक पहुँच सकता है
IMD के मौसम पूर्वानुमान से जुड़े ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने अपनी गति तेज कर दी है। आज यह आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों सहित तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई नए इलाकों में प्रवेश कर गया है। IMD के मुताबिक, इस समय मॉनसून की उत्तरी सीमा (NLM) हरनई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, रांची और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजर रही है। यानी यह झारखंड की राजधानी और उत्तर बिहार के बड़े शहर मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान मॉनसून के और आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ काफी अनुकूल बनी हुई हैं। IMD के मुताबिक, अगले तीन-चार दिनों में मॉनसून मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़ और बिहार के अन्य क्षेत्रों को कवर कर लेगा।
भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी
इस बीच, मौसम विभाग ने उत्तर-पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि अगले 6-7 दिनों तक उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में असम के कोकराझार में 12 सेंटीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि तटीय कर्नाटक, ओडिशा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी अच्छी वर्षा हुई है।
और कहां-कहां भारी बारिश?
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों यानी जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 15 से 21 जून तक बारिश की संभावना है। IMD ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में 18-21 जून के दौरान व्यापक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 15-21 जून के दौरान अलग-अलग दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं । IMD ने कहा है कि दिल्ली में 15 और 16 जून को धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
बिहार में 16 और 19 जून को भारी बारिश
IMD के मुताबिक, पूर्वी और मध्य भारत में भी इस हफ्ते भारी बारिश होने की संभावना है। ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 15-21 जून तक व्यापक वर्षा होने की उम्मीद है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी 15-21 जून के दौरान छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, विशेष रूप से बिहार में 16 और 19 जून को भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी इस पूरे हफ्ते (15-21 जून) बारिश होने की संभावना है।IMD के मुताबिक, केरल और माहे में 15-21 जून तक, तटीय कर्नाटक में 17-21 जून और तमिलनाडु और पुडुचेरी में 16-18 जून के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में भी 15-21 जून के दौरान छिटपुट बारिश की संभावना है।
धूल भरी आंधी और तेज हवाएँ:
IMD ने कहा है कि इस बीच, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 60 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएँ और धूल भरी आँधी चलने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से अभी भी भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। IMD के मुताबिक, तेलंगाना और विदर्भ के अलग-अलग इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक लू (Heatwave) चलने की प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान राजस्थान के फलोदी में 42.8°C दर्ज किया गया।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।