आज का मौसम 25 जून: 14 राज्यों में भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट'! दिल्ली-NCR में आंधी, UP में लू का डबल अटैक

Weather forecast today June 25: आज 25 जून को देश के 14 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश और गंभीर स्तर के आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में मौसम का क्या हाल रहेगा।

देश में इस समय मौसम के कई रूप एक साथ देखने को मिल रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून बेहद मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहा है। मॉनसून की उत्तरी सीमा इस समय दहानू, वर्धा, रायपुर, डालटनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटों में इसने महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्सों को पूरी तरह कवर कर लिया है और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड के नए इलाकों में एंट्री कर ली है। मौसम विभाग ने आज यानी 25 जून को देश के 14 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश और गंभीर स्तर के आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी किया है। आइए क्षेत्र-वार आंकड़ों के साथ जानते हैं कि आज आपके शहर और राज्य में मौसम का क्या हाल रहेगा।

दिल्ली-NCR में आंधी और बारिश का अलर्ट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए आज का दिन राहत और थोड़ी आफत दोनों लेकर आया है।

राजस्थान के ऊपर बने एक चक्रवातीय सिस्टम के कारण पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। इसका सीधा असर दिल्ली-NCR और पंजाब-हरियाणा पर दिखेगा। आज इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा (झोंकों में 70 Km/घंटा तक) की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं या 'थंडरस्कॉल' आ सकते हैं।

आंधी के साथ ही गरज-चमक और मध्यम स्तर की बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, IMD ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे आंधी के समय खुली जगहों या पेड़ों के नीचे जाने से बचें।

मध्य और पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली का सबसे बड़ा खतरा! आज के मौसम की सबसे गंभीर चेतावनी मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों के लिए है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस क्षेत्र में मध्यम से गंभीर स्तर की आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

बिहार में आज मौसम काफी आक्रामक हो सकता है। यहां 70 km/घंटे की रफ्तार वाली विनाशकारी हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड में भी गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ेंगी।

मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश में 60 km/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि विदर्भ (महाराष्ट्र) और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ लगातार भारी बारिश जारी रहेगी।

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मॉनसून बहुत ज्यादा सक्रिय है। यहां आने वाले 2-3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का दौर चलता रहेगा। ओडिशा में भी आज रात तक भारी बारिश का अलर्ट है।

कोंकण, मुंबई और तटीय कर्नाटक में मॉनसून का प्रकोप पश्चिमी तट और दक्षिण भारत के राज्य इस समय मॉनसून की सबसे भारी मार झेल रहे हैं। पिछले दिनों मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई बहुत ज्यादा भारी बारिश के बाद आज भी राहत के आसार नहीं हैं।

मुंबई सहित पूरे नॉर्थ कोंकण और गोवा में आज 'भारी से बहुत भारी' बारिश का अलर्ट है। लगातार हो रही बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव और लोकल ट्रांसपोर्ट/यातायात प्रभावित होने की पूरी आशंका है।

तटीय कर्नाटक में समुद्र की तरफ से आ रही तेज हवाओं के कारण मॉनसून सबसे ज्यादा उग्र रूप में है। यहां मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और मारठवाड़ा में भी मॉनसूनी बारिश आज भी जारी रहेगी।

पूर्वोत्तर भारत राज्यों में लगातार मूसलाधार आफत अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मॉनसूनी हवाएं पूरी तरह से ठहर गई हैं, जिससे यहां लगातार होने वाली भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 और 28 जून को उप-हिमालयी क्षेत्रों में 21 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन (Landslides) और असम के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश: मॉनसून के बीच भी 'लू' का प्रकोप एक तरफ जहां देश के तीन-चौथाई हिस्से में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का बिल्कुल उलट रूप दिख रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस इलाके में अधिकतम तापमान सामान्य से 3°C से 6°C तक ऊपर चल रहा है।

आज भी पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में लू (Heatwave) और रात के समय 'वार्म नाइट' यानी बेहद गर्म रात जैसी स्थितियां बनी रहेंगी।

राहत की बात यह है कि अगले 48 से 72 घंटों के भीतर मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों के साथ-साथ उत्तराखंड को भी पूरी तरह कवर कर लेगा, जिसके बाद जून के आखिरी वीकेंड तक यहां भी मॉनसून की पहली जोरदार बारिश होगी।