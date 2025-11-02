सावधान! आज भी खराब रहेगा मौसम, इन इलाकों में होगी बारिश; कहां राहत मिलने के आसार

संक्षेप: उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में ठंडक बढ़ रही है। दिल्ली-एनसीआर में साफ मौसम के बावजूद प्रदूषण और धुंध से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहेंगे।

उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच चक्रवाती तूफान मोंथा के चलते बारिश भी देखने को मिली है। हालांकि, दिल्ली में आज साफ आसमान रहने की संभावना है। सुबह के समय धुंध या स्मॉग छाया रहा। अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17-19 डिग्री के आसपास रहेगा। हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 8-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे। साथ ही कुछ इलाकों में बिजली चमकने और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) की चेतावनी है। बिहार में गरज-चमक के साथ हल्की-मध्यम वर्षा संभव है। बाकी राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश) में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दक्षिणी राज्यों में मौसम सामान्य रह सकता है।

उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में ठंडक बढ़ रही है। दिल्ली-एनसीआर में साफ मौसम के बावजूद प्रदूषण और धुंध से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की बूंदाबांदी और बादल छाए रहेंगे। पूर्वी जिलों वाराणसी और प्रयागराज में हल्की वर्षा की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में सुबह कोहरा और ठंडी हवाओं का असर रहा। तापमान में गिरावट के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी जिलों में बादल और हल्की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलेंगी। पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक (3-5 डिग्री ऊपर) रह सकता है। आईएमडी ने इन राज्यों में यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह के समय दृश्यता कम होने से।