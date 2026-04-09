Weather Forecast: सावधान! बारिश के बाद अब गर्मी की मार, उत्तर भारत में 10 डिग्री बढ़ने जा रहा तापमान
Weather Forecast, 9 April Weather: 9-15 अप्रैल के दौरान पश्चिमी हिमालीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान में छह से आठ डिग्री सेल्सियस, उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में 8-10 डिग्री और मध्य भारत में 4-6 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा।
Weather Forecast 9 April: उत्तर भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है। कभी तेज बारिश होती है तो कभी गर्मी पड़ने लगती है। पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में झमाझम बारिश हुई। इससे तापमान भी काफी नीचे चला गया था, लेकिन अब फिर से मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत में तेजी से गर्मी बढ़ेगी। अगले पांच दिनों में तापमान में 10 डिग्री तक बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी भारत में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले पांच दिनों तक उत्तर पूर्वी भारत के इलाकों में तेज बारिश होगी। साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। 9 अप्रैल को सिक्किम, दक्षिण असम, त्रिपुरा में और 9 व 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी।
उत्तर भारत में बढ़ेगी गर्मी
9-15 अप्रैल के दौरान पश्चिमी हिमालीय क्षेत्र में अधिकतम तापमान में छह से आठ डिग्री सेल्सियस, उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में 8-10 डिग्री और मध्य भारत में 4-6 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा। इसके चलते, अगले दो तीन दिनों के दौरान उत्त पपश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास रहने की संभावना है।उसके बाद धीरे-धीरे सामान्य से ऊपर हो जाएगा और गर्मी पड़ने लगेगी।
महाराष्ट्र में भी बढ़ने वाला है तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, 9 अप्रैल तक पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद 10-13 अप्रैल के बीच, 5-7 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। 14 और 15 अप्रैल को भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में 10-13 अप्रैल के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री की क्रमिक बढ़ोतरी होगी, जबकि 14 व 15 अप्रैल को कोई खास बदलाव नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ में लू की चेतावनी
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में 14 व 15 अप्रैल को लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा के कुछ इलाकों में 11 से 15 अप्रैल तक, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में 11-15 अप्रैल तक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 9-10 अप्रैल तक, केरल, माहे में 9 अप्रैल तक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम व तटीय कर्नाटक में 10-12 अप्रैल तक गर्म मौसम रहने वाला है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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