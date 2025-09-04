Weather Forecast 4 September IMD Rainfall Alert Weather Update When Get Relief from Heavy Rain Punjab Haryana UP MP Rain उत्तर भारत में आज से बहुत भारी बारिश से मिलेगी राहत, लेकिन इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, Weather Hindi News - Hindustan
Weather Forecast: आज से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में भारी से बहुत भारी बारिश से राहत मिलने जा रही है। इसमें उल्लेखनीय कमी आएगी। हालांकि, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।

Madan Tiwari, Thu, 4 Sep 2025 02:51 PM
Weather Forecast, Rain Alert 4 September: उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में आज से भारी से बहुत भारी बारिश से राहत मिलने वाली है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों समेत कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। हालांकि, अब भी कई राज्यों में बरसात जारी रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, सात सितंबर तक गुजरात में बहुत भारी बरसात होने की संभावना है। चार से छह सितंबर के दौरान गुजरात में अलग-अलग जगहों और छह व सात सितंबर को सौराष्ट्र व कच्छ में अत्यधिक भारी बरसात होने वाली है। चार और पांच को कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। चार से सात सितंबर तक पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होगी।

पश्चिमी भारत की बात करें तो गुजरात में चार से छह सितंबर तक और सौराष्ट्र व कच्छ में छह और सात सितंबर को अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में चार से छह सितंबर, मराठवाड़ा में चार सितंबर, गुजरात में आठ सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र व कच्छ में चार व पांच सितंबर को और गुजरात में सात सितंबर को बहुत भारी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड और राजस्थान में चार से आठ सितंबर तक, पंजाब में चार व 10 सितंबर को, हरियाणा, चंडीगढ़ में चार, पांच और आठ से दस सितंबर तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नौ सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, राजस्थान में छह और सात सितंबर, पूर्वी राजस्थान में चार से सात सितंबर तक अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी और मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश में चार से छह सितंबर तक, पूर्वी मध्य प्रदेश में चार व पांच सितंबर, विदर्भ, छत्तीसगढ़ व ओडिशा में चार सितंबर, अंडमान व निकोबार में छह और सात सितंबर को, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में पांच और सात से दस सितंबर तक, बिहार में आठ से दस सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, पश्चिमी मध्य प्रदेश में चार और पांच सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने वाली है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में चार से सात सितंबर तक और अरुणाचल प्रदेश में चार और छह से 10 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने वाली है।