weather forecast 14 september imd rainfall alert weather update heavy rain dehradun Mussoorie nainital Uttarakhand rain मसूरी में बारिश से रास्ते टूटे, उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट, Weather Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़weather forecast 14 september imd rainfall alert weather update heavy rain dehradun Mussoorie nainital Uttarakhand rain

मसूरी में बारिश से रास्ते टूटे, उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट

मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। मसूरी रोड पर बारिश से कई रास्ते टूट गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 08:04 AM
share Share
Follow Us on
मसूरी में बारिश से रास्ते टूटे, उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश-बिजली गिरने का अलर्ट

Weather Forecast: विश्वप्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में 12 सितंबर की रात भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मसूरी-कैंपटी मार्ग व दून-मसूरी मार्ग समेत कई सड़कों पर भूस्खलन और मलबा आने के कारण आवाजाही ठप हो गई। मसूरी-यमुनोत्री मार्ग पर गश्ती बैंड के पास सड़क टूट गई। यहां यातायात सुचारु होने में अभी समय लगेगा। वहीं, दून के लिए मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है।

सुमित्रा भवन, जबरखेत, बार्लोगंज स्थित मैरीविल एस्टेट और बाटाघाट में भूस्खलन हुआ। मसूरी-यमुनोत्री मार्ग और एटी रोड को छोड़कर ज्यादातर जगह एनएच और लोक निर्माण विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते खोले।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में जारी है मॉनसून का कहर, आज इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

सिया गांव के पास कैंपटी मार्ग क्षतिग्रस्त

बारिश के चलते सुमन क्यारी के पास नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। सिया गांव के पास मसूरी-कैंपटी मार्ग टूटने से यातायात बाधित हुआ, हालांकि प्रशासन ने एक ओर से आंशिक रूप से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है। भारी वाहनों की आवाजाही अभी बंद है। बारिश के दौरान स्कूटर से घर जा रहा होटल कर्मचारी अंधेरे के चलते सैजी गांव के पास सड़क से नीचे गिर पड़ा। उसे हल्की चोट आई। स्थानीय लोगों ने समय रहते सुरक्षित निकाला।

आज इन जिलों में अलर्ट

देहरादून समेत तीन जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि दून, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश संभव है। बाकी जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज से तेज बारिश के दौर होने की संभावना है। 15 सितंबर के बाद बारिश में कमी दर्ज की जाएगी। वहीं, शनिवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम खुला रहा।