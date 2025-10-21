Weather Alert: उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, अगले सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: Uttarakhand Weather Report: उत्तराखंड के पांच जनपदों में दिवाली के बीच बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में मौसम संबंधी किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है।

Uttarakhand Weather Report: भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 21 अक्टूबर से अगले एक सप्ताह तक मौसम सामान्य और अधिकतर हिस्सों में शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पांच पहाड़ी जनपदों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। राज्य के मैदानी इलाकों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में अगले सात दिनों तक साफ आसमान और हल्की ठंडी हवाओं के साथ दिन में हल्की गर्मी बनी रहेगी। देहरादून में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।​

इन जिलों में बारिश की संभावना राज्य के पर्वतीय जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 22 अक्टूबर को कहीं-कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अन्य सभी दिनों में वहां भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, राज्य में इस अवधि के दौरान वर्षा सामान्य से कम रहेगी और तापमान सामान्य स्तर पर बना रहेगा।​

सुबह-शाम अत्यधिक ठंड आईएमडी की राज्यस्तरीय चेतावनी रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 से 26 अक्टूबर तक किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। यानी इस अवधि में न तो भारी वर्षा और न ही बिजली-गर्ज के कोई गंभीर संकेत हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में रात्रि के तापमान में गिरावट जारी रहेगी, जिससे सुबह-शाम ठंडक बढ़ने के आसार हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।​