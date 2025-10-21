Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़Weather Alert rainfall snowfall IMD prediction uttarakhand Weather updates latest mausam samachar
Weather Alert: उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, अगले सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम

Weather Alert: उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, अगले सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: Uttarakhand Weather Report: उत्तराखंड के पांच जनपदों में दिवाली के बीच बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में मौसम संबंधी किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है।

Tue, 21 Oct 2025 07:42 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

Uttarakhand Weather Report: भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 21 अक्टूबर से अगले एक सप्ताह तक मौसम सामान्य और अधिकतर हिस्सों में शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पांच पहाड़ी जनपदों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। राज्य के मैदानी इलाकों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में अगले सात दिनों तक साफ आसमान और हल्की ठंडी हवाओं के साथ दिन में हल्की गर्मी बनी रहेगी। देहरादून में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।​

इन जिलों में बारिश की संभावना

राज्य के पर्वतीय जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 22 अक्टूबर को कहीं-कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अन्य सभी दिनों में वहां भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, राज्य में इस अवधि के दौरान वर्षा सामान्य से कम रहेगी और तापमान सामान्य स्तर पर बना रहेगा।​

सुबह-शाम अत्यधिक ठंड

आईएमडी की राज्यस्तरीय चेतावनी रिपोर्ट में बताया गया है कि 21 से 26 अक्टूबर तक किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। यानी इस अवधि में न तो भारी वर्षा और न ही बिजली-गर्ज के कोई गंभीर संकेत हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में रात्रि के तापमान में गिरावट जारी रहेगी, जिससे सुबह-शाम ठंडक बढ़ने के आसार हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।​

समग्र रूप से कहा जाए तो 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक उत्तराखंड में मौसम साफ, सुहावना और पर्यटन के अनुकूल रहेगा। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड का असर दिखेगा, जबकि मैदानी जिलों में दिन के घंटों में हल्की गर्माहट बनी रहेगी।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Weather News Uttarakhand Weather Report Today Weather Updates

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।