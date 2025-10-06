Aaj Ka Mausam: 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, इस राज्य में भारी बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट
Aaj Ka Mausam 6 Oct: मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं।
Aaj Ka Mausam 6 Oct: उत्तराखंड फिर मौसम के कहर की जद में है। सोमवार, 6 जून को पहाड़ से लेकर मैदान तक आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून से पिथौरागढ़ तक आसमान में बादलों की गर्जना और 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलती हवाएं मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं।
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी व हरिद्वार में सोमवार को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने, 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।
पहाड़ों में बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट
वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भारी बारिश की आशंका है, और ऊँचे क्षेत्रों (लगभग 4000 मीटर की ऊँचाई) पर बर्फबारी भी हो सकती है — इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉ. सी एस तोमर के अनुसार, इस अस्थिर मौसम पैटर्न के कारण घरेलू एवं बाहरी गतिविधियों में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर बारिश एवं तेज हवाओं से निगरानी व्यवस्था, जल निकासी तथा संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अप्रयोजित यात्रा से बचें, खुले स्थानों में न ठहरें, बिजली उपकरणों का उपयोग सीमित करें, और मौसम अपडेट लगातार देखें।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।