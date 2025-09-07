उत्तराखंड वाले सावधान! IMD का 7 दिन अलर्ट, टूटी सड़क पर फंसी जिंदगी; इलाज न मिलने से महिला की मौत

उत्तराखंड में मौसम का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने अगले सात दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं, सड़क टूटी होने के कारण महिला को इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई।

Uttarakhand Weather Report: उत्तराखंड में मौसम का तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को देहरादून, चंपावत और नैनीताल में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि प्रदेशभर में एक सप्ताह तक बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं, उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में शनिवार शाम मूसलाधार बारिश से देवलसारी खड्ड गदेरा उफान पर आ गया। इससे नौगांव बाजार में स्थित 12 से अधिक दुकानों में मलबा और पानी घुस गया।

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को हल्की बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में धूप भी खिली। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री ज्यादा यानी 32 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज्यादा यानी 22.8 डिग्री रहा।

भूस्खलन से रास्ते बंद, इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत भूस्खलन से पिछले 15 दिनों से बंद रास्ते के कारण इलाज नहीं मिलने से देवाल के जूनियर हाईस्कूल बलाण में कार्यरत 45 वर्षीय भोजन माता सावित्री देवी की मौत हो गई। रास्ता बंद होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई।

हिमानी गांव निवासी बलवंत नेगी ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। ग्रामीणों ने 108 सेवा को सूचना दी, लेकिन सड़क बंद होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। इस पर परिजन सावित्री देवी को लेकर पैदल ही पांच किलोमीटर दूर देवाल अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने से पहले घेस से आगे जनगोल में सावित्री देवी ने दम तोड़ दिया।