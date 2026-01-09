UP में कब तक रहेगी ठंड की मार, ठिठुरेगा बिहार; इस हफ्ते इन राज्यों में गिरेगा पारा
IMD ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक 10 जनवरी तक शीतलहर का सामना करेंगे। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में 11 जनवरी तक शीत लहर की मार जारी रहेगी।
भारत के अधिकांश राज्य पूरे सप्ताह ठंड की मार का सामना करेंगे। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग का ऐसा पूर्वनुमान है। इसमें कहा गया है कि एक ओर जहां मध्य प्रदेश, बिहार में कोल्ड डे के आसार हैं। वहीं, हरियाणा, चंडीगढ़ में शीतलहर की मार होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य अभी कोहरे की चादर में दबे रहेंगे। जानें इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम।
यहां रहेगा घना कोहरा
IMD ने गुरुवार रात जानकारी दी है कि 9 जनवरी तक सुबह और रात के समय पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में घने से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं, पंजाब के कुछ हिस्सों में 10 से 15 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान के कुछ हिस्सों में यह स्थिति 12 जनवरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 से 15 जनवरी तक रहेगी।
इनके अलावा जम्मू और कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 11 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 13 जनवरी, हरियाणा में 15 जनवरी, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 जनवरी, बिहार में 14 जनवरी, ओडिशा में 13 से 15 जनवरी तक ऐसा ही मौसम जारी रहेगा।
शीत लहर का सितम झेलेंगे ये राज्य
इनके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में 9 जनवरी को कोल्ड डे के आसार हैं। बिहार में 10 जनवरी तक कोल्ड डे की संभावनाएं हैं। दिल्ली में मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है जबकि न्यूनतम तापमान के लगभग छह डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
