Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP Rain: इन चार दिनों तक यूपी के इस इलाके में होगी झमाझम बारिश, जानें अन्य राज्यों का हाल

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

UP Rain, Weather Update 4 July: यूपी समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब में भी बरसात होगी।

UP Rain: इन चार दिनों तक यूपी के इस इलाके में होगी झमाझम बारिश, जानें अन्य राज्यों का हाल

UP Rain, IMD Rainfall Alert 4 July: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से अगले चार से पांच दिनों तक देश के मध्य हिस्सों में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है। चार से सात जुलाई के दौरान कोंकण, गुजरात, चार से छह जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में, चार और पांच जुलाई को सौराष्ट्र और ओडिशा में, चार जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी। अगले चार दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 8-10 जुलाई (तीन दिन) के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों और 7-10 जुलाई (चार दिन) के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश होगी।

यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान में बरसात का अलर्ट

उत्तर पश्चिम भारत के मौसम के अनुसार, चार से पांच जुलाई और 10 जुलाई के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में कहीं-कहीं जगहों पर बारिश होगी। चार से पांच जुलाई, 9-10 जुलाई में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में, चार से सात जुलाई के दौरान चार दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चार से छह जुलाई के दौरान पूर्वी यूपी में, चार से 10 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान, चार व 10 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं या कुछ जगहों बारिश होगी। 6-9 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में, 4-10 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। 6-8 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, 8-10 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 7-10 जुलाई के दौरान पूर्वी यूपी में और पांच से 9 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश होगी।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश

मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में चार से 10 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4-8 जुलाई के दौरान, छत्तीसगढ़ में 6-8 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़नके और तेज हवाओं का अलर्ट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में चार जुलाई और 9-10 जुलाई के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश में 9-10 जुलाई के दौरान, विदर्भ में छह जुलाई को, छत्तीसगढ़ में छह और सात जुलाई, 9-10 जुलाई के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5-8 जुलाई के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश में, 4-8 जुलाई के दौरान, छत्तीसगढ़, विदर्भ में चार और पांच जुलाई के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बरसात होगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में चार से छह जुलाई, 9-10 जुलाई, असम, मेघालय में 4-6 जुलाई, 10 जुलाई को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में छह से 10 जुलाई, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 4-10 जुलाई के दौरान बहुत भारी बरसात होगी।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Rain Alert UP Rain IMD अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।