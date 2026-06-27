UP Rain: यूपी में भीषण गर्मी से जानिए कब मिलेगी राहत, इतने दिन बाद आएगा मॉनसून; होगी झमाझम बारिश
UP Rain, Weather Update 27 June: यूपी में तीन दिनों के बाद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले तीन दिनों तक हीटवेव की चेतावनी है। इसके बाद मॉनसून की एंट्री होगी, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी। जानें अन्य राज्यों के मौसम का भी हाल
UP Rain, Weather Update 27 June, Monsoon: यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्य मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मॉनसून इस बार कई दिन लेट हो गया। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि इस बार औसत से कम बारिश रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक हीटवेव चलने वाली है, जिससे भीषण गर्मी रहेगी। हालांकि, इसके बाद इससे राहत मिल जाएगी, क्योंकि मॉनसून की एंट्री हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले तीन दिन में मॉनसून उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा। वहीं, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के बाकी हिस्सों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इसके पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद गर्मी से राहत मिल जाएगी।
हालांकि, अब भी कुछ राज्यों में बारिश हो रही है। उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में 27-29 जून और हिमाचल प्रदेश में 27-30 जून के दौरान कहीं कहीं बारिश होगी। 27 जून से दो जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, 29 जून से तीन जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 27-30 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। एक से तीन जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा या बड़े इलाके में बारिश का तेज अलर्ट है। इसी दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, 30 जून से तीन जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 27 जून से तीन जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान, बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया गया है।
मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 27 जून से तीन जुलाई, पूर्वी मध्य प्रदेश में 27 जून से एक जुलाई, विदर्भ में 27 जून को कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में दो से तीन जुलाई, विदर्भ में 28 जून से तीन जुलाई, छत्तीसगढ़ में 27 जून से तीन जुलाई के दौरान काफी बारिश होगी। 27 जून को तेज बिजली कड़कने का अलर्ट है।
ओडिशा, बिहार, झारखंड में बारिश-आंधी तूफान का अलर्ट
पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 27 जून से तीन जुलाई के दौरान, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा में 28 जून से तीन जुलाई, झारखंड में 29 जून से तीन जुलाई के दौरान, बिहार में 29 जून से एक जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में बरसात होगी। गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा में 27 जून, झारखंड में 27-28 जून के दौरान, बिहार में 27-28 जून, दो और तीन जुलाई के दौरान कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिकिम में 27 जून, दो और तीन जुलाई, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में 27 जून से तीन जुलाई के दौरान, बिहार में 27-29 जून और दो से तीन जुलाई के दौरान कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है।
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में भारी बारिश
अगले एक हफ्ते तक मॉनसून की वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में तेज बरसात होगी। 27 जून से तीन जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तेलंगाना में, 28-30 जून, दो और तीन जुलाई के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, 28 जून से तीन जुलाई के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, 27-28 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में, 27 जून को रायलसीमा में काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने वाली है। उत्तर भारत के कई राज्यों में हीटवेव का भी अलर्ट है। बिहार और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 27-28 जून के बीच कहीं कहीं लू चलेगी। पूर्वी यूपी में 27-30 जून के बीच हीटवेव रहेगी, इसके बाद इससे राहत मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27-29 जून के बीच जिसमें से 27-28 जून को भीषण हीटवेव चलने का अलर्ट है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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