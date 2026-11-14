नहीं थम रहा चक्रवाती तूफानों का सिलसिला, 2 दिन में आने वाली है आफत; IMD का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में 16 नवंबर की शाम तक चक्रवाती तूफान बनने की आशंका है। IMD ने 80 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों का अलर्ट जारी किया है। जानें अंडमान-निकोबार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत किन राज्यों में बारिश का अनुमान है।
बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार, 14 नवंबर को इसे लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब और मजबूत होकर स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। इसके अगले 24 घंटों में डिप्रेशन यानी अवदाब में तब्दील होने की आशंका है। इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 16 नवंबर की शाम तक मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।
इस मौसमी सिस्टम के मजबूत होने के साथ ही बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में तेज हवाओं और ऊंची लहरों का खतरा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों के लिए 14 से 19 नवंबर तक चेतावनी जारी की है। हालांकि, अभी इस तूफान के संभावित तटीय टकराव, लैंडफॉल या भारत के किसी राज्य में व्यापक नुकसान को लेकर अपडेट नहीं है।
कैसे और कब बनेगा चक्रवाती तूफान?
मौसम विभाग के मुताबिक, इस सिस्टम की शुरुआत अंडमान सागर के मध्य हिस्से और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के आसपास बने ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण से हुई है। इसके प्रभाव से 13 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना था। अब यह सिस्टम तेजी से मजबूत हो रहा है। इसके आगे बढ़ने का अनुमान इस प्रकार है:
- 14 नवंबर: कम दबाव का क्षेत्र और मजबूत होकर Well Marked Low Pressure Area बन गया है।
- 15 नवंबर: इसके दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन यानी अवदाब बनने की संभावना है।
- 16 नवंबर: इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और शाम तक मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है।
इसका मतलब है कि अगले दो दिनों में समुद्र के ऊपर मौसमी गतिविधियां काफी तेज हो सकती हैं। हालांकि, तूफान बनने के बाद इसकी दिशा और गति के आधार पर ही आगे के खतरे का आकलन किया जा सकेगा।
समुद्र में 80 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं हवाएं
IMD ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के अलग-अलग हिस्सों के लिए तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। तूफान के मजबूत होने के साथ हवा की रफ्तार भी बढ़ने का अनुमान है।
अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह: यहां 16 नवंबर तक 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवा के झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र में लहरें ऊंची रहने की आशंका है।
दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी: 14 और 15 नवंबर को 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। 16 और 17 नवंबर को इनकी रफ्तार बढ़कर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। झोंकों की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।
दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी: 14 नवंबर को हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। 15 नवंबर को यह बढ़कर 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 नवंबर को 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 17 नवंबर से अगले 24 घंटों तक यहां 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और झोंकों के 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।
मध्य बंगाल की खाड़ी: 16 नवंबर को हवा की रफ्तार 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। 17 नवंबर से अगले दो दिनों तक यह बढ़कर 65-75 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इस दौरान हवा के झोंके 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इस तरह 17 और 18 नवंबर को मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्री परिस्थितियां ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं।
समुद्र में ऊंची लहरों का खतरा, मछुआरों को लौटने की सलाह
तेज हवाओं के साथ समुद्र में लहरों की ऊंचाई भी बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने समुद्री परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है।
- अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के आसपास 16 नवंबर तक समुद्र में उथल-पुथल बनी रह सकती है।
- दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 17 नवंबर तक समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रहने की संभावना है।
- दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 15 नवंबर तक समुद्र खराब से बहुत खराब रहेगा। 16 नवंबर को स्थिति और बिगड़कर बहुत खराब से ऊंची लहरों वाली हो सकती है। 17 नवंबर से अगले 24 घंटे तक समुद्र में ऊंची लहरें उठने का अनुमान है।
- मध्य बंगाल की खाड़ी में 16 नवंबर को समुद्र खराब से बहुत खराब रहेगा। 17 नवंबर से अगले दो दिनों तक स्थिति और बिगड़कर ऊंची लहरों वाली हो सकती है।
मछुआरों के लिए IMD की सलाह:
मौसम विभाग ने समुद्र में मौजूद मछुआरों को 15 नवंबर तक तट पर लौट आने की सलाह दी है। इसके अलावा अंडमान सागर और द्वीपसमूह के आसपास 17 नवंबर तक, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 17 नवंबर तक, दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 15 से 18 नवंबर तक और मध्य बंगाल की खाड़ी में 16 से 19 नवंबर तक मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है।
भारत के किन राज्यों में होगी बारिश?
इस चक्रवाती सिस्टम का असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रह सकता। IMD के देशव्यापी मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह से लेकर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और पूर्वी तट के इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि, पूरे देश में एक जैसी स्थिति नहीं रहेगी।
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह
यहां चक्रवाती सिस्टम का सबसे सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। 13 से 19 नवंबर तक कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। 13 से 16 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 17 नवंबर तक गरज-चमक और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। ऐसे में द्वीपों के आसपास समुद्री गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
ओडिशा और पश्चिम बंगाल
पूर्वी भारत में ओडिशा के तटीय इलाकों पर मौसम विभाग की नजर रहेगी। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 और 19 नवंबर को ओडिशा में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इन दोनों दिनों में कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी 18 और 19 नवंबर को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 19 नवंबर को गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है।
आंध्र प्रदेश
एक ही महीने के अंदर चक्रवात अर्नब और मुरासु का कहर झेल चुके आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 14 से 19 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रायलसीमा में भी इस अवधि में छिटपुट बारिश का अनुमान है। खास बात यह है कि तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 18 और 19 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।
तमिलनाडु और पुडुचेरी
तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 13-14 नवंबर के बाद 16 से 19 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 15 नवंबर को इन इलाकों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। चक्रवाती सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ यहां मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
केरल और माहे
केरल में 13 से 15 नवंबर तक कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके बाद 16 से 19 नवंबर के बीच कई जगहों पर बारिश हो सकती है। यानी दक्षिण भारत के इस हिस्से में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
लक्षद्वीप
लक्षद्वीप में 13 से 19 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। समुद्र में खराब मौसम को देखते हुए यहां भी समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा।
दिल्ली-एनसीआर, यूपी और उत्तर भारत में क्या होगा असर?
बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान को लेकर उत्तर भारत के लोगों के लिए भी यह जानना जरूरी है कि क्या इसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक पहुंचेगा।
IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, फिलहाल इस सिस्टम का सीधा असर उत्तर भारत में व्यापक बारिश के रूप में दिखाई देने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम में बदलाव की अलग वजह बताया है।
दिल्ली-एनसीआर: 14 नवंबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। सुबह धुंध और कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। 15 और 16 नवंबर को भी सुबह धुंध या हल्का कोहरा रह सकता है। 16 नवंबर तक अधिकतम तापमान 26-29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 और 15 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए इस पूर्वानुमान में ऐसी बारिश का उल्लेख नहीं है।
राजस्थान: पश्चिमी राजस्थान में 14 और 15 नवंबर तथा पूर्वी राजस्थान में 15 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
पंजाब और हरियाणा: 14 नवंबर तक कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड: 15 नवंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख: 14 और 15 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें