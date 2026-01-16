Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमौसम न्यूज़The IMD has given good news these states are going to get relief from the cold UP weather
IMD ने दे दी गुड न्यूज, इन राज्यों को मिलने वाली है ठंड से राहत; UP के क्या हाल

IMD ने दे दी गुड न्यूज, इन राज्यों को मिलने वाली है ठंड से राहत; UP के क्या हाल

संक्षेप:

Weather Today: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 16 जनवरी को कोल्ड डे हो सकता है। जबकि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा में 16 और 17 जनवरी को शीतलहर चल सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 16 जनवरी को शीत लहर के आसार हैं।

Jan 16, 2026 07:01 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Today's Weather: कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों को जल्द ही राहत मिलने के आसार हैं। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में इजाफा हो सकता है। वहीं, मध्य भारत को भी इसी तरह राहत मिल सकती है। हालांकि, उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों के लिए आने वाले दिन मौसम के मोर्चे पर चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कम से कम 5 राज्यों में बारिश की संभावनाएं जताई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

IMD ने गुरुवार रात जानकारी दी है कि 18 और 19 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। वहीं, ऐसा ही मौसम पंजाब में 18 से 20 जनवरी को हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मुजफ्फराबाद, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान में 16 से 21 जनवरी तक कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावनाएं हैं।

कैसा रहेगा तापमान

मौसम विभाग ने गुरुवार को बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। मध्य भारत में 24 घंटों में तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि, इसके बाद 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। पूर्वी भारत में भी तीन दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया जा सकता है।

खास बात है कि महाराष्ट्र में 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। गुजरात में 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं। भारत के अन्य राज्यों में न्यूनतम तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं।

कोहरा और शीतलहर

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड 17 जनवरी तक बहुत घने कोहरे का सामना कर सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 18 जनवरी तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी तक घने से बहुत घना कोहरा तक छा सकता है। जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश में 17 जनवरी तक, पश्चिम राजस्थान में 16 जनवरी तक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में 19 जनवरी तक, गंगीय पश्चिम बंगाल में 16 से 19 जनवरी तक, असम और मेघालय में 18 जनवरी तक सुबह और रात के समय कोहरे की संभावनाएं हैं।

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 16 जनवरी को कोल्ड डे हो सकता है। जबकि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा में 16 और 17 जनवरी को शीतलहर चल सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 16 जनवरी को शीत लहर के आसार हैं।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Weather News UP Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।