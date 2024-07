मॉनसूनी बरसात से अभी नहीं मिलने वाली राहत, उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में 6 जिलों में 12 जुलाई को बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में 12 जुलाई को छह जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, छह जिलों में बारिश के तेज दौर होने का येलो अलर्ट है। 15 जुलाई तक इसी तरह का मौसम रहने के आसार है।

imd weather report 11 july orange alert for heavy rain in up and bihar

Himanshu Kumar Lall Fri, 12 Jul 2024 11:45 AM देहरादून, हिन्दुस्तान