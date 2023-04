Rain Alert: तपती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज, दिल्ली-NCR से UP-बिहार तक होगी झमाझम बारिश

ऐप पर पढ़ें

IMD Rain Alert for UP, Bihar and Delhi-NCR: भारत के अधिकांश मैदानी इलाकों में लू का कहर जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर सहति कई राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 9 दिनों से, बिहार में पिछले 6 दिनों से, ओडिशा में पिछले 3 दिनों से और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लू की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, आईएमडी ने एक राहत की खबर भी दी है। देश के कुछ राज्यों में अगले तीन दिनों में बारिश की संभावना है।

आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम का मिजाज अगले तीन दिनों में बदलने वाला है। इन राज्यों में अलग-अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि उत्तराखंड में 21 अप्रैल तक अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर होने वाली बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल सकती है।

मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 22 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा असम और मेघालय में भी बादल बरसे की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक बारिश के आसार हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी बादल बरसने की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि बिहार, झारखंड और ओडिशा में 21 से 23 अप्रैल तक बारिश हो सकती है।