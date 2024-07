कभी धूप, कभी घने बादलों का घेरा; दिल्ली-NCR संग उत्तर भारत में 5 दिन लगातार बारिश: IMD ने दी खुशखबरी

IMD Monsoon Forecast Delhi Rain : हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब,हरियाणा,चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान में 5 दिनों तक बारिश हो सकती है।

heavy to very heavy rain imd issues red alert for several states see full forecast

Pramod Kumar Mon, 15 Jul 2024 03:07 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली