100 की रफ्तार से तूफान, 4 राज्यों में बारिश का अलर्ट; चक्रवात सेन्यार के कारण स्कूल-कॉलेज भी बंद

संक्षेप: Cyclone Senyar: इसके चक्रवाती तूफान में बदलने पर हवा की गति 60 किमी प्रति घंटा से लेकर 100 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है।

Cyclone Senyar Updates: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार वर्तमान में दो मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। उनमें से एक के 26 नवंबर तक यानी आज चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ-साथ दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वर्तमान में मलक्का जलडमरूमध्य के ऊपर गहरा दबाव बना हुआ है। चक्रवाती तूफान बनने पर इसे 'सेन्यार' कहा जाएगा, जो नाम संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दिया गया है।

इसके चक्रवाती तूफान में बदलने पर हवा की गति 60 किमी प्रति घंटा से लेकर 100 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। मौसम मॉडल 29-30 नवंबर के आसपास इसके तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तट से होकर गुजरने की दो संभावित दिशाएं दिखा रहे हैं।

आईएमडी के अनुसार, 26 और 27 नवंबर के बीच अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इसके बाद 28 से 29 नवंबर को वर्षा में धीरे-धीरे कमी आएगी। वहीं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन रहा है, जिससे इन दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी में बारिश बढ़ने की उम्मीद है।

IMD ने बुधवार (26 नवंबर) और गुरुवार (27 नवंबर) को भारी वर्षा की चेतावनी दी है, क्योंकि चक्रवात बनने की आशंका है। 26 से 29 नवंबर के बीच गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है।