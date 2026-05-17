Monsoon: भीषण गर्मी में खुशखबरी; इस साल मानसून जल्दी आ रहा, जानें कब से शुरू होगी बारिश
मौसम विभाग ने यह भी कहा कि मानसून की सक्रियता के कारण देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ने दक्षिण-पूर्व अरब सागर, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। IMD ने बताया कि विजयपुरम सहित अंडमान क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। इसके आगे बढ़ने के लिए सभी जरूरी मौसमीय परिस्थितियां पूरी हो चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों में मानसून और आगे बढ़ सकता है।
IMD के मुताबिक, इस बार मानसून सामान्य से पहले केरल पहुंच सकता है। विभाग ने अनुमान जताया कि 26 मई के आसपास केरल में मानसून की एंट्री हो सकती है, जबकि सामान्य तौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रही अनुकूल परिस्थितियों के कारण मानसून की रफ्तार तेज हुई है। पिछले कुछ दिनों में अंडमान-निकोबार क्षेत्र में भारी बारिश, तेज पश्चिमी हवाएं और घने बादलों की गतिविधि देखी गई, जिसने मानसून के आगे बढ़ने में मदद की है।
देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने यह भी कहा कि मानसून की सक्रियता के कारण देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कर्नाटक में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दूसरी ओर उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की आशंका है। IMD के अनुसार महाराष्ट्र के अमरावती में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन के सबसे अधिक तापमानों में शामिल है।
इस साल अल नीनो की भी आशंका कायम
दक्षिण-पश्चिम मानसून भारत की कृषि और जल संसाधनों के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में खेती मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। हालांकि, इस साल अल नीनो की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे सामान्य से कम बारिश होने का खतरा बना हुआ है। विश्व मौसम संगठन (WMO) और अन्य एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि मई से जुलाई के बीच अल नीनो की स्थिति विकसित हो सकती है। इसके बावजूद मानसून की शुरुआती प्रगति को सकारात्मक माना जा रहा है। किसानों को उम्मीद है कि समय पर बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई में मदद मिलेगी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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